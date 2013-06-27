В Минске 27 июня пройдёт первая генеральная репетиция парада ко Дню Независимости

Новости Беларуси. В Минске идёт подготовка ко Дню Независимости. Вечером 27 июня пройдёт первая генеральная репетиция парада с участием военной техники. В связи с этим с восьми вечера до пяти утра будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Независимости, улицам Сурганова, Орловской, Богдановича. На участках от проспекта Независимости до площади Бангалор и от улицы Сурганова до проспекта Машерова на время проведения тренировки движение закрывается полностью.

ГАИ рекомендует водителям и пассажирам общественного транспорта учитывать данную информацию, а также не парковать автомобили на данных участках. Такие же ограничения движения будут действовать 29 июня.

3 июля в механизированной колонне будет около 200 единиц раритетных и современных боевых машин: танки, зенитно-ракетные комплексы, бронетранспортёры. Первой в парадной колонне проедет легендарная техника Великой Отечественной. Обещает удивить минчан и гостей столицы рота почётного караула. Военнослужащие подготовили новые элементы.

Своё мастерство продемонстрируют и российские десантники. К слову, они традиционные участники парада в честь Дня Независимости с 2011 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксклюзивные кадры. Воздушный десант в небе над Минщиной. Пока это лишь первые пробные прогоны будущего воздушного шоу. Но уже совсем скоро все белорусы смогут оценить профессионализм пилотов. По традиции, в День Независимости.

О будущем празднике 27 июня говорили немало. Представители Минобороны, Мингорисполкома, Республиканского ГУВД. Подготовка-то в самом разгаре. В планах — 46 культурно-массовых мероприятий. И это далеко не предел. Сюрпризы тоже есть.

Сергей Хильман, начальник Главного управления идеологической работы Мингорисполкома:

Уже проходят построения, это и возложения, это концерты, встречи с ветеранами, сдача новых объектов.

Владимир Караческий, первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь:

В Минске откроется 29 объектов, это ввод жилых домов, где получат долгожданное жилье наши граждане, ввод общежитий, открытие теннисных кортов на Жудро.

К празднику присоединятся и столичный центр, и все регионы. Впрочем, как и каждый год. Но на этот раз не обойдётся и без ноу-хау. В топе новостей — открытие площади Государственного флага. Обширная программа и на 3 июля.

С самого утра проспект Победителей превратится в эпицентр военного и спортивно-молодежного шествия. Машины времён Великой Отечественной и современное вооружение. Всего более 3 тысяч военнослужащих и 150 единицы боевой техники примут участие в параде. А вот мастера искусств соберутся здесь же уже вечером. С перерывом на праздничный салют.

Танки, самоходные установки, артиллерия, ракетные комплексы. Техника сороковых и пятидесятых в самом центре современного города. Такое сочетание времён, по словам организаторов, испробуют впервые.

Владимир Макаров, начальник управления информации, пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Первый раз с 40-х и 50-х годов, когда здесь были парады, примет участие тяжелый танк ИС-2.

8 салютных установок, 30 залпов. Это уже другая арифметика. Ещё одной традиции июльского праздника. Салют появится в небе в 23.00.

Виталий Грицков, начальник штаба — первый заместитель военного коменданта Военной комендатуры Вооружённых Сил:

У нас существует 8 салютных установок здесь, в Минске, и все 8 выйдут на салют. В 23.00 начало салюта. Салют продлится до 10 минут.

К слову, позаботятся и о безопасности. Всего в Минске будет 84 пропускных пункта. А более трёх тысяч правоохранителей обеспечат спокойствие минчан.

Юрий Сорокин, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Не будут допускаться лица в состоянии алкогольного опьянения, лица с запрещенными предметами, с собаками, на велосипедах.