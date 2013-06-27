Прямой эфир

В Техасе привели в исполнение пятисотый смертный приговор

27 июня 2013 09:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском штате Техас привели в исполнение пятисотый смертный приговор. Такое наказание получила 52-летняя Кимберли Маккарти. Она была признана виновной в убийстве своей 71-летней соседки. Расправившись с пожилой женщиной, Маккарти отрезала у неё палец, на котором было надето кольцо с бриллиантом. 

Адвокат осужденной настаивал на предвзятости жюри присяжных, в котором были в основном белые. Маккарти - темнокожая американка. Однако приговор вступил в силу. Из 1338 казнённых в США после восстановления исключительной меры наказания лишь 13 были женщинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Смертная казнь

Другие новости рубрики

Все новости
В 2014 году современные бассейны построят в Старых Дорогах, Смолевичах, Заславле и Боровлянах
27 июня 2013 09:51

В 2014 году современные бассейны построят в Старых Дорогах, Смолевичах, Заславле и Боровлянах

В Дзержинском районе более 300 студентов будут работать в студотрядах
27 июня 2013 09:47

В Дзержинском районе более 300 студентов будут работать в студотрядах

Свыше 240 млрд. рублей заработали за год учреждения образования Минской области
27 июня 2013 09:44

Свыше 240 млрд. рублей заработали за год учреждения образования Минской области