В Техасе привели в исполнение пятисотый смертный приговор

Новости США. В американском штате Техас привели в исполнение пятисотый смертный приговор. Такое наказание получила 52-летняя Кимберли Маккарти. Она была признана виновной в убийстве своей 71-летней соседки. Расправившись с пожилой женщиной, Маккарти отрезала у неё палец, на котором было надето кольцо с бриллиантом.

Адвокат осужденной настаивал на предвзятости жюри присяжных, в котором были в основном белые. Маккарти - темнокожая американка. Однако приговор вступил в силу. Из 1338 казнённых в США после восстановления исключительной меры наказания лишь 13 были женщинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.