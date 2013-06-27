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Трех белорусских медсестер сегодня наградят высокими международными наградами

27 июня 2013 09:55
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Новости Беларуси. Высокой международной награды - медалями имени Флоренс Найтингейл - удостоены три медсестры Белорусского общества Красного Креста. Торжественная церемония пройдёт 27 июня в Минске.

Флоренс Найтингейл - легендарная сестра милосердия. В период Крымской войны работала в полевых госпиталях и спасла тысячи жизней. На свои деньги поставила на горе в Крыму большой крест из белого мрамора в память о солдатах, врачах и медсёстрах, погибших на войне. По её инициативе была организована первая в мире школа сестёр милосердия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белорусское общество Красного Креста

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