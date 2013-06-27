В 2014 году современные бассейны построят в Старых Дорогах, Смолевичах, Заславле и Боровлянах

Новости Беларуси. Бассейны по новому проекту планируют построить в 2014 году в Старых Дорогах, Смолевичах, Заславле и Боровлянах. Это будут физкультурно-оздоровительные комплексы с игровыми залами и 25-метровой акваторией на 6 плавательных дорожек. А также маленький детский бассейн, горка, джакузи и трибуны на 200 мест.

Кроме того, с 1 сентября будут открыты отделения плавания в специализированных учебно-спортивных учреждениях Клецкого и Логойского районов, а также в Борисовском училище олимпийского резерва.

Кстати, плавательная школа Минщины очень сильная. 23 представителя центрального региона входят в состав национальной и сборной команд Беларуси. Только за 5 месяцев 2013 года в области подготовлено 7 мастеров спорта международного класса по плаванию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.