Коршуны, ястребы, аисты – с какими необычными птицами доводилось работать, рассказал врач-орнитолог

19 февраля отмечается День орнитолога. По такому случаю мы пригласили к нам в гости врача-орнитолога. В студии «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Полоз, врач-орнитолог. Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите нам, кто такой врач-орнитолог? Чем он занимается? Потому что не в каждой клинике есть такой специалист.

Александр Полоз, врач-орнитолог:

Врач-орнитолог занимается лечением и профилактикой болезней птиц. Чаще всего это домашние птицы. Иногда приносят подобранных с улицы – вороны, голуби, воробьи. Болезни самые разные – от травм до отравлений, поэтому работы хватает. Юлия Самусенко, ведущая:

С какими необычными птицами вам доводилось работать? Александр Полоз:

Коршуны, ястребы, аисты – символ Беларуси, розовый какаду. Обычно птицы: волнистики – волнистые попугаи, средние, крупные попугаи. Для меня они все обычные, потому что часто с ними встречаюсь.