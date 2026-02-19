Коршуны, ястребы, аисты – с какими необычными птицами доводилось работать, рассказал врач-орнитолог
19 февраля отмечается День орнитолога. По такому случаю мы пригласили к нам в гости врача-орнитолога.
В студии «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Полоз, врач-орнитолог.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите нам, кто такой врач-орнитолог? Чем он занимается? Потому что не в каждой клинике есть такой специалист.
Александр Полоз, врач-орнитолог:
Врач-орнитолог занимается лечением и профилактикой болезней птиц. Чаще всего это домашние птицы. Иногда приносят подобранных с улицы – вороны, голуби, воробьи. Болезни самые разные – от травм до отравлений, поэтому работы хватает.
Юлия Самусенко, ведущая:
С какими необычными птицами вам доводилось работать?
Александр Полоз:
Коршуны, ястребы, аисты – символ Беларуси, розовый какаду. Обычно птицы: волнистики – волнистые попугаи, средние, крупные попугаи. Для меня они все обычные, потому что часто с ними встречаюсь.
Александра Каштанова:
Как вообще происходит, допустим, работа с коршуном? Это человек, который нашел в живой природе птицу, как-то смог ее поймать. Привозит для того, чтобы вы помогли?
Александр Полоз:
Часто находят сбитых вдоль автотрасс. Как ни странно, был один случай, когда вороны загнали сову в городе Минске. Привезли учительнице младших классов, девушке. Привозят за оказанием помощи.
Подробности в видео.