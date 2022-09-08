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В Минобороны рассказали, чем конкретно займутся белорусские военные на учениях

08 сентября 2022 20:26
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Новости Беларуси. Беларусь продолжает укреплять боеспособность своей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Управление силами и средствами Вооруженных Сил – главная цель командно-штабного учения, которое стартовало 8 сентября.

В Беларуси стартовало командно-штабное учение Вооруженных Сил. Читать здесь.

В Минобороны рассказали, чем конкретно займутся белорусские военные на учениях-1

Во избежание различного рода инсинуаций, а в ряде СМИ уже появились провокационные сообщения на фоне проведения белорусских учений, особенно обеспокоены украинские медиа, 8 сентября в Минобороны провели брифинг для иностранных военных дипломатов, где рассказали о целях и задачах маневров.

В Минобороны рассказали, чем конкретно займутся белорусские военные на учениях-4

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества:
В интересах проверки правильности принятых штабами решений, войсками обозначения на практике будут отрабатываться следующие учебно-боевые задачи: блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника, ведение боя на оборонительных рубежах, прикрытие войск от удара средств воздушного нападения противника, ведение воздушной разведки, авиационная поддержка войск, действия в составе тактического десанта.

В Минобороны рассказали, чем конкретно займутся белорусские военные на учениях-7

Для максимальной прозрачности перед международным сообществом и укрепления региональной безопасности в наблюдении за активной фазой учения приглашены военные атташе зарубежных стран, аккредитованные при Министерстве обороны.

# Военные учения # общество # Валерий Ревенко # Фотофакт

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