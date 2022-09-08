В Минобороны рассказали, чем конкретно займутся белорусские военные на учениях

Новости Беларуси. Беларусь продолжает укреплять боеспособность своей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Управление силами и средствами Вооруженных Сил – главная цель командно-штабного учения, которое стартовало 8 сентября. В Беларуси стартовало командно-штабное учение Вооруженных Сил. Читать здесь.

Во избежание различного рода инсинуаций, а в ряде СМИ уже появились провокационные сообщения на фоне проведения белорусских учений, особенно обеспокоены украинские медиа, 8 сентября в Минобороны провели брифинг для иностранных военных дипломатов, где рассказали о целях и задачах маневров.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества:

В интересах проверки правильности принятых штабами решений, войсками обозначения на практике будут отрабатываться следующие учебно-боевые задачи: блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника, ведение боя на оборонительных рубежах, прикрытие войск от удара средств воздушного нападения противника, ведение воздушной разведки, авиационная поддержка войск, действия в составе тактического десанта.