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В Беларуси стартовало командно-штабное учение Вооружённых Сил

08 сентября 2022 08:35
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Новости Беларуси. Беларусь продолжает укреплять боеспособность своей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Управление силами и средствами Вооруженных Сил – главная цель командно-штабного учения, которое стартовало 8 сентября.  

В Беларуси стартовало командно-штабное учение Вооружённых Сил-1

Учебные баталии развернутся на полигоне, кроме того, для выполнения задач задействуют участки местности в Минской и Витебской областях. Замыслом учения предусматривается освобождение части территории, временно захваченной противником и восстановление контроля над государственной границей.  

В Беларуси стартовало командно-штабное учение Вооружённых Сил-4

Военные также отработают сценарий борьбы с диверсионно-разведывательными группами и авиационную поддержку войск. Для максимальной прозрачности перед международным сообществом и укрепления региональной безопасности в наблюдении за активной фазой учения приглашены зарубежные военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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