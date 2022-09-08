В Беларуси стартовало командно-штабное учение Вооружённых Сил

Новости Беларуси. Беларусь продолжает укреплять боеспособность своей армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Управление силами и средствами Вооруженных Сил – главная цель командно-штабного учения, которое стартовало 8 сентября.

Учебные баталии развернутся на полигоне, кроме того, для выполнения задач задействуют участки местности в Минской и Витебской областях. Замыслом учения предусматривается освобождение части территории, временно захваченной противником и восстановление контроля над государственной границей.