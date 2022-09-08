«Достаточно для нормальной жизни человека». Какие кардиопротезы доступны белорусам?
Сердечно-сосудистые заболевания – настоящая угроза человечеству. Сегодня они являются основой причиной смертности и инвалидности. Если раньше считалось, что болезни сердца – это удел исключительно людей преклонного возраста, то сегодня инфаркт в 30 – вполне не редкость. О том как не оказаться пациентом кардиологического отделения и что делать, если все-таки заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i».циентом кардиологического отделения и что делать, если все-таки заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Это правда, что мы настолько шагнули вперед, что даже в ближайшее время, возможно, наши белорусские медики смогут сосуды заменить, если что? Трансплантация, замена сосуда – это возможно или нет?
Юрий Островский, заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ «Кардиология»:
Вопрос: каких сосудов?
Татьяна Савчик:
Протезирование сосудов.
Юрий Островский:
Что касается коронарных артерий, их никто не протезирует, просто выполняется шунтирование. То есть обходное шунтирование или стентирование присосудистое.
Татьяна Савчик:
То есть это уже есть сейчас?
Юрий Островский:
Это уже у нас давно есть. Что касается патологий крупных сосудов. Где действительно невозможно исправить, то это действительно протезирование. Это сосудистые протезы, специфически обработанные. Мы сейчас тоже занимаемся вместе с нашими коллегами из БНТУ для создания белорусских. Мы очень много делаем, особенно с учетом нынешней ситуации. Не все у нас в стране производится. У нас хорошие достижения. Это, безусловно, искусственные клапаны сердца, механические, которые с 1993 года у нас уже имплантируются. К концу 2022 года или в начале следующего пойдут уже для клинических испытаний биологические протезы. Это как раз возрастной критерий – старше 65 лет. Мы вынуждены покупать. Если механику, то нет такой необходимости острой. Биопротезы мы покупаем, они стоят дорого. Что касается различных сосудистых протезов, тоже занимаемся. Не все всегда получается.
Честно говоря, есть идеи, где в терминальных стадиях сердечной недостаточности использование насосов. Они очень широко в мире начали использоваться. Это различные системы поддержки в первую очередь левого желудочка сердца. Это имплантируемая система, насос которой обладает производительностью порядка 6-8 литров. Это вполне достаточно для нормальной жизни человека. Но они крайне дороги. Процесс уже начали. Честно говоря, механика сделана – он качает. Несмотря на высокие успехи наших программистов, мы пока не можем сделать надежное программное обеспечение для того, чтобы перейти действительно к клинической практике.
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