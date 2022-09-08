«Достаточно для нормальной жизни человека». Какие кардиопротезы доступны белорусам?

Сердечно-сосудистые заболевания – настоящая угроза человечеству. Сегодня они являются основой причиной смертности и инвалидности. Если раньше считалось, что болезни сердца – это удел исключительно людей преклонного возраста, то сегодня инфаркт в 30 – вполне не редкость. О том как не оказаться пациентом кардиологического отделения и что делать, если все-таки заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i».циентом кардиологического отделения и что делать, если все-таки заболел, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Это правда, что мы настолько шагнули вперед, что даже в ближайшее время, возможно, наши белорусские медики смогут сосуды заменить, если что? Трансплантация, замена сосуда – это возможно или нет?

Юрий Островский, заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ «Кардиология»:

Вопрос: каких сосудов? Татьяна Савчик:

Протезирование сосудов. Юрий Островский:

Что касается коронарных артерий, их никто не протезирует, просто выполняется шунтирование. То есть обходное шунтирование или стентирование присосудистое. Татьяна Савчик:

То есть это уже есть сейчас?