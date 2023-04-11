В Министерстве образования рассказали о преимуществах новой итоговой аттестации

Новости Беларуси. Испытания по новым правилам. В этом году белорусским выпускникам предстоит впервые сдавать централизованный экзамен. О преимуществах новой итоговой аттестации рассказали в Министерстве образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, такой формат проведения школьных и вступительных испытаний позволит упростить подготовку. Ребятам предстоит пройти всего два централизованных экзамена в школе и одно централизованное тестирование по профильному предмету при поступлении в вуз.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Во-первых, облегчаются условия для учащихся, потому что многие из них сдавали выпускные испытания в одной форме. В данном случае это универсализация. Педагоги могут более целенаправленно участвовать в этом процессе и помогать учащимся.

Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Беларуси:

Сейчас мы форму унифицировали, плюс учителя несут большую ответственность за результаты учебных достижений учащихся. Накладывает на них большую ответственность. А это, как следствие, повлечет повышение качества знания наших выпускников.