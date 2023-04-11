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В Министерстве образования рассказали о преимуществах новой итоговой аттестации

11 апреля 2023 13:42
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Новости Беларуси. Испытания по новым правилам. В этом году белорусским выпускникам предстоит впервые сдавать централизованный экзамен. О преимуществах новой итоговой аттестации рассказали в Министерстве образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве образования рассказали о преимуществах новой итоговой аттестации-1

По мнению экспертов, такой формат проведения школьных и вступительных испытаний позволит упростить подготовку. Ребятам предстоит пройти всего два централизованных экзамена в школе и одно централизованное тестирование по профильному предмету при поступлении в вуз.

В Министерстве образования рассказали о преимуществах новой итоговой аттестации-4

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Во-первых, облегчаются условия для учащихся, потому что многие из них сдавали выпускные испытания в одной форме. В данном случае это универсализация. Педагоги могут более целенаправленно участвовать в этом процессе и помогать учащимся.

В Министерстве образования рассказали о преимуществах новой итоговой аттестации-7

Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Беларуси:
Сейчас мы форму унифицировали, плюс учителя несут большую ответственность за результаты учебных достижений учащихся. Накладывает на них большую ответственность. А это, как следствие, повлечет повышение качества знания наших выпускников.

В Министерстве образования рассказали о преимуществах новой итоговой аттестации-10

Для сдачи экзаменов организуют 144 пункта, которые расположатся на базе учреждений образования. Доставлять к месту учеников будут централизованно. Испытания пройдут 14 и 21 мая. Предусмотрены и резервные дни.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Юрий Миксюк # Ирина Каржова # Фотофакт

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