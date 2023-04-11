Оксилия Мнангагва: ваш Президент не только отец, но и мать для своей страны

За неделю Оксилия Мнангагва ознакомилась с обучающими программами в медуниверситете, посетила больницы. Гостья осталась под глубоким впечатлением от того, какое внимание уделяется развитию этой сферы на самом высоком уровне.

Оксилия Мнангагва, супруга президента Зимбабве:

У нас прошла замечательная встреча с господином Президентом. Так получилось, что между нами не было ни одной закрытой темы. Я чувствовала себя абсолютно как дома. Мы обсуждали абсолютно все. Наше сотрудничество будет идти вперед. Потому что у Президента Беларуси есть одна важная вещь, которая есть и у нас, он умеет и готов работать тяжело и долго. Я видела, какую заботу ваш Президент проявляет о своей стране, о своем народе. Мы видели, как заботятся о детках в больнице. Именно поэтому я ему сказала: Господин Президент, позвольте вам сказать, что вы не только отец – вы и мать для своей страны.

В ближайшее время в Зимбабве планируют наладить выпуск белорусского детского питания.