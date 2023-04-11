Прямой эфир

Оксилия Мнангагва: ваш Президент не только отец, но и мать для своей страны

11 апреля 2023 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости принимали важную гостью. Александр Лукашенко провел встречу с первой леди Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксилия Мнангагва: ваш Президент не только отец, но и мать для своей страны-1

За неделю Оксилия Мнангагва ознакомилась с обучающими программами в медуниверситете, посетила больницы. Гостья осталась под глубоким впечатлением от того, какое внимание уделяется развитию этой сферы на самом высоком уровне.

Оксилия Мнангагва: ваш Президент не только отец, но и мать для своей страны-4

Оксилия Мнангагва, супруга президента Зимбабве:
У нас прошла замечательная встреча с господином Президентом. Так получилось, что между нами не было ни одной закрытой темы. Я чувствовала себя абсолютно как дома. Мы обсуждали абсолютно все. Наше сотрудничество будет идти вперед. Потому что у Президента Беларуси есть одна важная вещь, которая есть и у нас, он умеет и готов работать тяжело и долго. Я видела, какую заботу ваш Президент проявляет о своей стране, о своем народе. Мы видели, как заботятся о детках в больнице. Именно поэтому я ему сказала: Господин Президент, позвольте вам сказать, что вы не только отец – вы и мать для своей страны.

В ближайшее время в Зимбабве планируют наладить выпуск белорусского детского питания.

# Беларусь-Зимбабве # общество # Александр Лукашенко # Оксилия Мнангагва # Эммерсон Мнангагва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Технологий у нас хватает, всё остальное у вас есть». Александр Лукашенко встретился с первой леди Зимбабве
11 апреля 2023 13:25

«Технологий у нас хватает, всё остальное у вас есть». Александр Лукашенко встретился с первой леди Зимбабве

На Гавайях пловцам грозит федеральное обвинение. Их уличили в погоне за стаей диких дельфинов
11 апреля 2023 12:44

На Гавайях пловцам грозит федеральное обвинение. Их уличили в погоне за стаей диких дельфинов

Фестиваль «Пасхальный благовест» стартовал в Витебской области. Молодёжь поможет в благоустройстве святынь
11 апреля 2023 12:40

Фестиваль «Пасхальный благовест» стартовал в Витебской области. Молодёжь поможет в благоустройстве святынь