Работница кранового завода выиграла «Мисс Слуцк – 2023»

Новости Беларуси. Кто они, красавицы Минской области? Уже совсем скоро мы узнаем имя мисс. Пока же идут районные этапы. Лия Галенчик стала победительницей конкурса красоты «Мисс Слуцк – 2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди восьми участниц девушка лучше всех справилась со всеми этапами конкурса. Ей досталась главная награда – корона. Случчанка работает диспетчером на крановом заводе, мечтает подняться по карьерной лестнице и создать крепкую семью. С ней познакомилась Юлия Минич.

Лия Галенчик – победительница конкурса красоты «Мисс Слуцк – 2023». Праздник прошел, а впечатления остались. Оттого и голос дрожит при отсылке в конкурсный день, а в глазах читается радость от приятных воспоминаний.

Оказавшись под светом софитов, не растерялась. И легко обошла восемь конкуренток.

Лия Галенчик, победительница конкурса красоты «Мисс Слуцк – 2023»:

На подготовку у меня было минимум времени – где-то неделя. Старалась поддерживать питание, тренировки. Репетиции были вечерние, после работы, чтобы все девочки успевали – в 7 часов, в 6 часов. В момент вручения я даже не верила, наверное, последующие несколько дней я тоже не могла представить, что сейчас происходит.