«Технологий у нас хватает, всё остальное у вас есть». Александр Лукашенко встретился с первой леди Зимбабве

Визит Оксилии Мнангагвы в Беларусь был запланирован еще во время государственного визита Александра Лукашенко в Хараре. У себя на родине первая леди курирует сферу медицинского обслуживания. За время визита в нашу страну она посетила ряд учреждений здравоохранения, побывала и на предприятии, которое производит детские смеси. В центре внимания – охрана материнства и детства. Зимбабве заинтересована в наших технологиях. А Беларусь в свою очередь готова делиться накопленным опытом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я выполняю просьбу моего друга президента Эммерсона, чтобы те технологии, которые сегодня востребованы у вас, в Зимбабве, там находились. И мы готовы помочь вам реализовать несколько проектов по желанию вашей страны и вашего президента по строительству высокотехнологичных предприятий. Прежде всего в гуманитарной сфере. Меня очень просил президент помочь создать Зимбабве систему, аналогичную белорусской, по родовспоможению, помощи детям, особенно новорожденным, и решить проблему детского питания. Двери были открыты везде. Поэтому выбирайте, определяйтесь, начинаем действовать. Оксилия, вы должны понимать: технологий у нас хватает, все остальное у вас есть, главное сейчас – желание и скорость. Надо все это делать быстро.