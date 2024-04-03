В Несвижской центральной районной больнице открылся Центр раннего вмешательства

Новости Беларуси. Центр раннего вмешательства открылся в Несвижской центральной районной больнице. Его задача – выявить детей с нарушениями психофизического или речевого развития на ранней стадии и составить эффективную программу реабилитации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В учреждении работают пять специалистов, в том числе дефектолог, психолог и инструктор-методист. Коррекционную помощь предлагают детям до трех лет. Их направляют педиатры. Также со своим запросом могут обратиться и сами родители. Занимаются малыши в специальных комнатах с реабилитационным оборудованием. Это утяжелительные манжеты, сенсорные туннели, мозаики и песочница.

Анастасия Тычко-Шевчук, врач-реабилитолог Центра раннего вмешательства Несвижской центральной районной больницы:

Световая труба воздушно-пузырьковая, которая наполнена водой. Если ребенок касается ручками, он чувствует вибрацию, которая тоже направлена на стимуляцию сенсорных систем. У нас в центре еще есть лестница вертикальная, ее можно положить, и ребенок будет ползать, переступать, где мы тренируем глазодвигательную координацию и избавляем от страха высоты, потому что дети, у которых гиперчувствительность, они боятся высоты, они не чувствуют своего тела.

Инна Непочелович, заведующая Центром раннего вмешательства Несвижской центральной районной больницы:

Первичный прием ведут несколько специалистов, возможно, целым составом, не менее двух специалистов, а затем мы уже планируем, в каком специалисте больше нуждается данный ребенок. И он тогда проводит индивидуальное занятие.