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В Минской области стартовала патриотическая акция «Письмо о Беларуси»

03 апреля 2024 18:11
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Узнать о государственных символах, традициях и истории Беларуси. В Минской области проходит патриотическая акция «Письмо о Беларуси», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области стартовала патриотическая акция «Письмо о Беларуси»-1

Детский сад № 2 Логойского района также подключился к инициативе. Ребята при помощи педагогов совершили увлекательное путешествие по Беларуси, узнали о знаковых местах и погрузились в героическое прошлое нашей страны. Говорили о культуре, традициях и даже особенностях национальной кухни. Малыши подготовили творческий концерт. Репертуар – белорусские народные произведения.

В Минской области стартовала патриотическая акция «Письмо о Беларуси»-4

Юлия Уклейко, заведующая Логойского детского сада № 2:
Целью этой акции является любовь к Родине, то есть дети таким образом знакомятся с символикой Республики Беларусь: с флагом, гербом. Разучивают белорусские танцы, песни, хороводы.

А еще воспитанники вместе со взрослыми создали письмо-послание. При помощи клея, ножниц, ручки и карандаша. И изобразили основные символы Беларуси. В ближайшее время письмо отправят адресатам – друзьям-детям.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Новости Минска и Минской области

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