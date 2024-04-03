Новую экспозицию открыли в ТЦ «Столица» в рамках инклюзивного проекта БСЖ «Другая глубина»

Новости Беларуси. Картины, которые можно не только увидеть, но почувствовать. Новую экспозицию в рамках инклюзивного проекта Белорусского союза женщин «Другая глубина» открыли в торговом центре «Столица», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свои работы представила художница с нарушением зрения Анастасия Берговина. Интерес к рисованию у девушки с детства. Сперва использовала мелки, позже занялась графикой, а три года назад начала работать с акриловыми красками. На выставке представлено 10 картин. Часть из сюжетов навеяна яркими моментами из детства. Кстати, сейчас художница работает педагогом в Минском государственном колледже цифровых технологий, где помогает подросткам с нарушениями зрения или слуха познавать мир через искусство.

Анастасия Берговина, педагог дополнительного образования Минского государственного колледжа цифровых технологий:

Пишу акриловыми красками, очень много у меня тактильных элементов на картинах. И мое искусство является концептуальным, за каждой моей картиной стоит какая-то история. Каждый день наполнен какими-то моментами, в которых можно найти момент вдохновения, который бы мне хотелось запечатлеть и оставить его яркими красками на холсте.