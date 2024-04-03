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Новую экспозицию открыли в ТЦ «Столица» в рамках инклюзивного проекта БСЖ «Другая глубина»

03 апреля 2024 18:11
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Новости Беларуси. Картины, которые можно не только увидеть, но почувствовать. Новую экспозицию в рамках инклюзивного проекта Белорусского союза женщин «Другая глубина» открыли в торговом центре «Столица», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новую экспозицию открыли в ТЦ «Столица» в рамках инклюзивного проекта БСЖ «Другая глубина»-1

Свои работы представила художница с нарушением зрения Анастасия Берговина. Интерес к рисованию у девушки с детства. Сперва использовала мелки, позже занялась графикой, а три года назад начала работать с акриловыми красками. На выставке представлено 10 картин. Часть из сюжетов навеяна яркими моментами из детства. Кстати, сейчас художница работает педагогом в Минском государственном колледже цифровых технологий, где помогает подросткам с нарушениями зрения или слуха познавать мир через искусство.

Новую экспозицию открыли в ТЦ «Столица» в рамках инклюзивного проекта БСЖ «Другая глубина»-4

Анастасия Берговина, педагог дополнительного образования Минского государственного колледжа цифровых технологий:
Пишу акриловыми красками, очень много у меня тактильных элементов на картинах. И мое искусство является концептуальным, за каждой моей картиной стоит какая-то история. Каждый день наполнен какими-то моментами, в которых можно найти момент вдохновения, который бы мне хотелось запечатлеть и оставить его яркими красками на холсте.

Новую экспозицию открыли в ТЦ «Столица» в рамках инклюзивного проекта БСЖ «Другая глубина»-7

Проект «Другая глубина» раскрывает талант белорусов с ограниченными возможностями. В течение года в нем примут участие воспитанники разных районных центров коррекционно-развивающего обучения.

# Выставка # общество # Анастасия Берговина # Новости Минска и Минской области

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