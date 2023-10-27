В Мингорисполкоме поздравили лучших работников «Минсктранса»

Новости Беларуси. В преддверии Дня автомобилиста и дорожника в столице наградили сотрудников «Минсктранса», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Лучшие работники главных артерий города были отмечены грамотами, благодарностями от руководства города и профильного ведомства. А также нагрудными знаками.

Это порядка 20 человек. В их числе – диспетчеры, контролеры и водители. Каждый из награжденных – ценный специалист в своей области. Учитывались как профессиональные навыки, так и участие в общественно-политической жизни города. Всего же коллектив «Минсктранса» насчитывает около 10 тысяч человек.

Людмила Шах, диспетчер автомобильного транспорта автовокзала «Центральный» Минсктранса:

Работа у меня хорошая, великолепная. Общения много, хороший коллектив. Большую жизнь я уже отработала на автовокзале «Центральный» – 28 лет. Отправляем автобусы в рейсе. Людям помогаем уехать за рубеж, ближайшее зарубежье, дальнее, в пригород, межгород. Следим за рейсами, чтобы доехали люди хорошо.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Каждый день эти люди очень ответственно выполняют свою работу, обеспечивают нашу безопасность, комфорт нашего города. У нас огромный город, большой мегаполис, очень много точек, локаций, куда нужно успеть. Конечно же, при грамотном планировании, ответственном выполнении работы наши граждане не чувствуют дискомфорта в доставке в любую точку Минска. И могут спланировать, сделать своевременно и в комфортных условиях.

Напомним, День автомобилиста и дорожника традиционно отмечается в нашей стране в последнее воскресенье октября.