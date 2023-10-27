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Более 150 инвалидов трудоустроили в Минской области за 2023-й

27 октября 2023 14:00
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Новости Беларуси. Возможность найти работу и получать достойную зарплату людям с ограниченными возможностями. В Минской области за 9 месяцев трудоустроено более 150 инвалидов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это люди с различными нарушениями здоровья.

Более 150 инвалидов трудоустроили в Минской области за 2023-й-1

Например, в Логойском районе работает предприятие по изготовлению бытовой химии, где предусмотрены места для людей с инвалидной группой. Согласно нормам для них созданы соответствующие условия. Они участвуют в полном цикле производства продукции: от изготовления тары до ее отгрузки покупателю. Все рабочие этапы под контролем, а современное оборудование делает некоторые процессы проще.

Более 150 инвалидов трудоустроили в Минской области за 2023-й-4

Алексей Дорошенко, начальник производства предприятия:
На сегодня на предприятии работает более 50 % инвалидов. Занимаются ребята разливом бытовой химии, химии для бассейна. Работает на предприятии две смены по 12 часов, два через два.

Более 150 инвалидов трудоустроили в Минской области за 2023-й-7

Алексей Орлов, помощник мастера предприятия:
Я сюда пришел три года назад. Занимаюсь в основном разливом: наливаем «пятерки», литровые, 0,5. Химию. У нас душ есть, столовая.

Ограниченные возможности для таких людей не приговор, ведь найти работу по своей специальности можно в любом районе Минщины. Для этого нужно обратиться в отдел по трудоустройству, и в зависимости от образования и ограничений по здоровью расскажут о всевозможных вариантах.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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