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«Это не просто работа». Наталья Кочанова встретилась с будущими управленцами

27 октября 2023 13:48
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Новости Беларуси. Запад продолжает навязывать неестественные ценности. Сегодня не замечать этого уже невозможно. Наша задача – сохранить традиционные понятия, которые испокон веков были нашими. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова во время встречи с преподавателями и слушателями Института госслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это не просто работа». Наталья Кочанова встретилась с будущими управленцами-1

Диалог собрал более 200 человек. Наталья Кочанова рассказала о том, как проходит работа над изменениями в законодательстве, затронула тему будущей избирательной кампании и работы Всебелорусского народного собрания. Среди слушателей будущие и состоявшиеся управленцы. Поэтому в поле зрения были вопросы работы с людьми и закрепления кадров в регионах, а также истории и экономики. Мир меняется и трансформируется. Сегодня все зависит от каждого из нас, отметила Наталья Кочанова.

«Это не просто работа». Наталья Кочанова встретилась с будущими управленцами-4

Александр Момлик, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пружанского райисполкома:
Помимо того, что Наталья Ивановна подробно рассказала о специфике работы Совета Республики, о тех задачах, которые стоят перед ними, о том, что они выполнили за этот период работы, также она дала много важных и очень полезных советов для нас. Самое главное – быть ближе к людям.

«Это не просто работа». Наталья Кочанова встретилась с будущими управленцами-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я всегда с огромной радостью бываю в Академии управления, потому что когда-то сама здесь училась. И понимаю, насколько важно для каждого человека, который избрал для себя сегодня такую стезю быть государственным служащим. Это не просто работа. Я считаю, что это жизнь, которую посвящает каждый, кто выбирает для себя службу своему народу и своей стране.

«Это не просто работа». Наталья Кочанова встретилась с будущими управленцами-10

Дискуссия вызвала у слушателей большой интерес. Из аудитории прозвучало много вопросов и предложений. Они касались политики, существующих в стране партий, патриотизма и законодательства.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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