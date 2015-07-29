Новости Беларуси. Евразийский экспресс дружбы сделал двухчасовую остановку в Бресте. Поезд держит путь из Южной Кореи в Германию.

Среди 200 пассажиров – бизнесмены, политики, журналисты, ученые и деятели культуры. За 20 дней пути им предстоит преодолеть 14 тысяч километров и пересечь границы пяти стран.

В Беларуси гости сделали единственною остановку, но, уверяют, даже короткого знакомства со страной было достаточно, что бы сложились общее впечатление.

Чон Шу Чан, художник (Южная Корея):

О вашей стране мы узнали после Олимпиады в Сеуле, когда видели выступления ваших спортсменов и флаги на трибунах. Мне очень нравится эта страна, особенно удивила красота брестского вокзала. Уже в следующем году хочу повторить этот маршрут и задержаться в Беларуси.

Чонг Ю Ли, врач (Южная Корея):

То, что увидели даже из окон поезда, очень нравится. Потрясла чистота и порядок на улицах. А еще очень удивила таможня, потому что очень быстро и приветливо оформили документы. Со мной такое впервые.

Конечная остановка экспресса дружбы – Берлин. Организаторы путешествия надеются, что в таком неформальном общении Южной Кореи удастся выстроить мост между Европой и Азией, наладить более тесные культурные и экономические связи со странами, на освоенном маршруте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.