Донбасс: «правильные» дороги и жизнь «людей подземелья» в полуразрушенных городах

Новости Украины. Жителям полуразрушенных городов Донбасса сейчас приходится выстраивать свою жизнь в соответствии с военным графиком. В частности, выйти в магазин или посетить врача они могут лишь в перерыве между обстрелами. А некоторым семьям и вовсе приходится жить в бомбоубежищах. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ Олег Романов передает из Донбасса.

Олег Романов, СТВ:

На современном Донбассе есть два вида дорог: правильные и короткие. Правильные – это те, на которых вас не обстреляют. По дороге на Ясиноватую, которую обстреляли сегодня утром, мы встретили разрушенный мост. Тут, конечно, должны бы возникнуть сомнения: а правильной ли дорогой мы идем? Но, правильной. Поскольку мост этот пострадал в результате артиллерийского обстрела два месяца тому назад.

Дорога из Донецка на Ясиноватую, извив за извивом, в точности повторяет линию фронта. Ездить здесь все равно лучше караваном – так больше шансов избежать встречи со случайной диверсионной группой: подробности таких встреч, как правило, остаются неизвестными – рассказывать о них просто некому.

В отличие от Донецка, Ясиноватая гораздо компактнее и здесь от артиллерийского огня в равной мере страдают и центр, и окраины. Вот главная городская аптека, вернее ее сохранившийся флигель: основное здание превращено в руины, а отстраивать его заново глупо – снаряды со стороны фронта наведываются сюда каждый день. Куда «прилетело» сегодня – никто толком не знает: канонада слышна постоянно и отовсюду.

От сегодняшнего обстрела досталось полуразрушенному дому и заводоуправлению машиностроительного завода.

Олег Романов, СТВ:

Жители поселка Ясиноватая относятся к обстрелам уже почти как к природному явлению: что гром гремит, что артиллерия бьет. Да иное было бы и странно, когда ты живешь уже не первый месяц вот в таких вот интерьерах и пейзажах.

На канонаду действительно перестаешь обращать внимание довольно скоро. Главное, что целят куда-то в сторону.

Выглядывая в окно полуразрушенной 9-этажки, с философским равнодушием к мирской суете покуривает Владимир Басенко. Когда дом прямой наводкой расстреливали с трехсот метров четыре танка, они с женой были в бомбоубежище – обычно туда не выбирались, а тут сделали исключение. Квартира Басенко, по счастью, осталась цела: все снаряды достались одному подъезду из трех. Часть боеприпасов там не разорвалась и входные двери в подъезд законопатили до поры, когда руки дойдут разминировать. Почему Владимир не уезжает? Но куда? И, главное, зачем?

Владимир Басенко, житель города Ясиноватая:

Во-первых, некуда. И вообще не хочу, куда мне уже! Здесь моя земля. 6-7 семей живут. А там вообще ни отопления, ни воды, ни света – ничего во всей секции. Здесь дали воду, свет – молодцы, все хорошо.

Бомбоубежище, куда отвел меня Басенко, выглядит филиалом ада: долго шествуешь вниз, а там вдруг непроглядный мрак прорезает мятущееся пламя. Пламя, однако, не пекельное, а напротив.

Бомбоубежище – центр культурной и общественной жизни, по нынешним временам. На ночь сюда стекаются толпы, а днем мы застали только Валентину – она как раз достирала одежду 4-летней дочки. Ребенок в гостях, хотя обычно его отсюда не выпускают – в подвале мрачно, но зато ни взрывов, ни стрельбы, ни стрессов.

Валентина Гвоздева, вынужденная переселенка:

В июля прошлого года попали с ребенком под обстрел. Уехали, мотались по Украине, в итоге вернулись сюда.

Тут Валентина с семейством обретается уже почти год – с прошлого сентября. Предлагали общежитие, но там начало обстрела рискуешь пропустить, да и бомбоубежище далеко. Сил у Гвоздевой нет даже на отчаяние – год в подземелье убивает любые сильные чувства. День уже снова клонится к вечеру, а впереди еще одна ночь, полная грохота, огня, смерти и чревата она ужасным концом для семейства Басенко, которое больше не ходит в убежище, или ужасом без конца, как в случае семейства Гвоздевых. А, по правде говоря, так ли уж велика разница?