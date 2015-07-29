Минский планетарий отмечает 50-летие

Новости Беларуси. И когда звезды становятся ближе. Минскому планетарию сегодня, 29 июля, исполняется полвека. Мультимедийные программы, небо на двоих – это лишь часть всего того, что современная обсерватория может предложить в эти дни любителям звездных миров. Курс школьной астрономии вспомнила корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Моду на планетарии в Советском Союзе ввел Юрий Гагарин. Его полет в космос вдохновил архитекторов и астрономов на создание мини-копий Вселенной в Калуге и Перми. По идентичному проекту был построен в 1965 году и Минский планетарий, особенностью которого стала обсерватория. Все три брата-близнеца до сих пор принимают посетителей. И, кажется, интерес к далекому и не до конца изведанному сегодня только растет.

Ирина Крупулевич:

Регулярно ходим в планетарий. Представление сегодня нам очень понравилось –яркое, красочное, познавательное.

Минский планетарий за свои полвека пережил и взлеты, и падения. Начиная еще с девяностых и практически до наших дней, путь в обсерваторию посетителям преграждал затяжной ремонт. 6-метровую башню с куполом реконструировали лишь к 2014 году.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:

Предлагаем различные услуги. Конечно, у нас появляются и новые технологии, цифровые. Новая услуга появилась – сферическое кино. В последний год пользуется популярностью. Проводятся массовые мероприятия. Такие, как «День астрономии», «День космонавтики». Хотя планетарию 50 лет, такой солидный возраст, но все-таки он до сих пор способен удивить своих посетителей, красотой своего неба прежде всего.

Стать ближе к звездам в свое время мечтала и эта семейная пара. Будучи школьниками, Людмила и Владимир в планетариях были частыми гостями. Сегодня своеобразный подарок теперь уже бабушка с дедушкой приготовили и своей внучке.

Владимир Баранов:

Когда я учился в классе пятом-шестом и жил далеко на Волге, там был планетарий центре города, тогда в первый раз попал туда со всем классом. Мы были в полном восторге. Конечно, планетарий был меньше, чем этот, но впечатление осталось на всю жизнь.

Элеонора Лутович, СТВ:

Статус своеобразного образовательного центра Минский планетарий сохраняет и сегодня. Среди частых гостей здесь школьники и студенты, но программа не ограничивается экскурсиями и лекциями – настоящее представление начинается за этой дверью.

Мультимедийные программы для детей и взрослых, для романтиков, которые в планетарии смогут разделить на двоих звездное небо. Все это – новинки последних лет. К услугам влюбленных пар сегодня и астроном, который познакомит молодых людей с мифологией и влиянием небесных светил на жизнь человека.

Минский планетарий сегодня по сути единственный в Беларуси. Мини-копии звездных апартаментов созданы на базе нескольких университетов, но они используются исключительно в учебных целях. Желающих же дотянуться до звездного неба или хотя бы купола намного больше: только в этом году столичный планетарий и обсерваторию посетило уже более 50 тысяч человек.