В Мингорисполкоме делегации из России и Казахстана обменялись опытом в реализации молодёжной политики

Новости Беларуси. Минск также развивает зарубежные контакты на молодежном уровне. Так, в столице завершился визит делегаций из России и Казахстана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Итоги трехдневного тура подвели на встрече в Мингорисполкоме. Для гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Астаны визит выдался насыщенным. Молодые люди поучаствовали в тематических встречах, обменялись опытом работы общественных и студенческих объединений, узнали, как устроены наши молодежные организации. Обсуждали и возможность обмена кадрами.

Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга (Россия):

Как у Минска, так и у Санкт-Петербурга накоплен просто колоссальный опыт в реализации молодежной политики. Иметь возможность делиться опытом на самом деле дорогого стоит. Потому что есть определенные нюансы, которые, например, в Минске развиты более сильно или в Петербурге развиты более сильно.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Молодежь – понятие очень временное. И здесь так или иначе ожидается какая-то ротация. Но, установив отношения с какой-то перспективой, оформив их, мы понимаем, что эти связи будут уже более крепкие и, что самое главное, преемственность установится для того, чтобы уже следующие поколения могли их только наращивать и продолжать.