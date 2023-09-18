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В Мингорисполкоме делегации из России и Казахстана обменялись опытом в реализации молодёжной политики

18 сентября 2023 13:57
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Новости Беларуси. Минск также развивает зарубежные контакты на молодежном уровне. Так, в столице завершился визит делегаций из России и Казахстана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Мингорисполкоме делегации из России и Казахстана обменялись опытом в реализации молодёжной политики-1

Итоги трехдневного тура подвели на встрече в Мингорисполкоме. Для гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Астаны визит выдался насыщенным. Молодые люди поучаствовали в тематических встречах, обменялись опытом работы общественных и студенческих объединений, узнали, как устроены наши молодежные организации. Обсуждали и возможность обмена кадрами.

В Мингорисполкоме делегации из России и Казахстана обменялись опытом в реализации молодёжной политики-4

Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга (Россия):
Как у Минска, так и у Санкт-Петербурга накоплен просто колоссальный опыт в реализации молодежной политики. Иметь возможность делиться опытом на самом деле дорогого стоит. Потому что есть определенные нюансы, которые, например, в Минске развиты более сильно или в Петербурге развиты более сильно.

В Мингорисполкоме делегации из России и Казахстана обменялись опытом в реализации молодёжной политики-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Молодежь – понятие очень временное. И здесь так или иначе ожидается какая-то ротация. Но, установив отношения с какой-то перспективой, оформив их, мы понимаем, что эти связи будут уже более крепкие и, что самое главное, преемственность установится для того, чтобы уже следующие поколения могли их только наращивать и продолжать.

В Мингорисполкоме делегации из России и Казахстана обменялись опытом в реализации молодёжной политики-10

В ходе визита представители молодежных структур посетили памятные места, крупнейшие предприятия и побывали на встречах с представителями столичной власти.

# Международное сотрудничество # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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