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Обвиняемому в гибели 13 человек водителю МАЗа объявили приговор

18 сентября 2023 13:41
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Новости Беларуси. В Минске объявили приговор обвиняемому в гибели 13 человек в ДТП под Смолевичами. Он приговорен к 7 годам колонии, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемому в гибели 13 человек водителю МАЗа объявили приговор-1

Резонансная авария с участием МАЗа и маршрутного такси произошла в феврале. Водитель большегруза управлял технически неисправным транспортным средством. Он выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с маршруткой. В результате погибли 13 человек, в том числе двое детей. Тяжелые травмы получили еще семь пассажиров. Обвиняемый полностью признал вину.

Обвиняемому в гибели 13 человек водителю МАЗа объявили приговор-4

Михаил Ковалев, государственный обвинитель:
В соответствии с позицией государственного обвинителя ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. С учетом характера и степенью общественной опасности совершенного преступления, иных обстоятельств дела отбывание основного наказания (лишение свободы) обвиняемому назначено в исправительной колонии в условиях общего режима.

Обвиняемому в гибели 13 человек водителю МАЗа объявили приговор-7

Приговор не вступил в законную силу, он еще может быть обжалован и опротестован.

# Судебная система Беларуси # общество # Фотофакт

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