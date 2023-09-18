В повестку сессии Палаты представителей включили 14 вопросов. Что рассмотрят депутаты?

Новости Беларуси. Предстоящая заключительная сессия Палаты представителей Национального собрания VII созыва пройдет в условиях, когда полностью обновлена законодательная база, касающаяся работы парламентариев, в соответствии с обновленной Конституцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже завтра, 19 сентября, они соберутся в Овальном зале Дома правительства, а сегодня окончательно определен круг вопросов, которые внесены в повестку. Всего их 14. К первому чтению подготовлены законопроекты о нотариате и нотариальном деле, дорожном движении, а также закупках товаров, работ, услуг. Еще три проекта касаются международных соглашений, которые необходимо будет ратифицировать парламенту.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Четыре законопроекта будут подготовлены к рассмотрению во втором чтении. Это законопроект о единой государственной системе учета правонарушений. Очень важный, на мой взгляд. О защите и карантине растений, законопроект, касающийся изменения законодательства об охране здоровья и о социальной защите. Эти все законопроекты на сегодня находятся в высшей степени готовности.