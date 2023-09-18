В финале конкурса «Учитель года» определят лучшего из 56 педагогов. Главный приз – автомобиль

Новости Беларуси. В Минске состоялось торжественное открытие завершающего этапа общенационального конкурса «Учитель года». За звание лучшего будут бороться 56 педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финалисты отобраны из более 1 000 учителей. Среди них 42 женщины и 14 мужчин. В течение 10 дней конкурсанты будут проходить испытания в восьми номинациях. От иностранного языка до воспитателя начальных классов. Они проведут выступление перед общественностью и мастер-классы.

Евгений Есис, участник конкурса «Учитель года – 2023»: Гэта сапраўднае свята, на якім можна паказаць сябе як прафесіянала, раскрыць свой педагагічны талент і паказаць, на што ты варты на дадзены момант.

Наталия Никитенко, участник конкурса «Учитель года – 2023»: Очень хочется пройти это испытание достойно, потому что это конкурс не одного человека, конкурс целой команды. За мной стоит и гимназия, и целая область, поэтому мне хочется не подвести людей.

Лучшего определит жюри. В его составе около 20 человек. В их числе доктора наук, опытные учителя-практики и победители прошлых лет.

Ирина Рынейская, председатель жюри конкурса «Учитель года – 2023»: Этот конкурс давно перерос масштабы профессионального конкурса. Это конкурс общенациональный, всенародный. Потому что профессия учитель сопровождает человека большую часть его жизни.

Александр Жук, член жюри конкурса «Учитель года – 2023»:

Мы можем гордиться всеми теми, кто сегодня здесь принимает участие. Я рад, что почти треть участников, финалистов конкурса – это выпускники педагогического университета. Но жюри будет объективным, и я уверен, что победит тот, кто лучше себя проявит на всех этапах.

Имя лучшего учителя Беларуси узнаем 28 сентября на торжественном награждении победителей, лауреатов и участников конкурса. Главный приз – автомобиль.