В милиции Беларуси непатриотов нет! Как правоохранителям удалось завоевать доверие граждан?

Как конструируется имидж белорусских правоохранителей? Что с индексом доверия к людям в погонах и какова криминальная обстановка в стране? В День милиции, 4 марта, в студии ток-шоу «По существу» ожидается высокая концентрация офицерских звёзд и не только. В фокусе дискуссии – угрозы и их предотвращение.

Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД Беларуси:

Идеология начинается с дисциплины. Невозможно повысить имидж сотрудника милиции, если он не будет дисциплинированным, если не будет уважать свою форму, погоны, медали, если он не будет уважать свое государство. Первая составляющая – это дисциплинированный патриот. Пользуясь терминологией, словами нашего министра, в милиции Беларуси сегодня непатриотов нет.

Второй факт – это то количество звонков, которые поступает в оперативно-дежурные службы со словами благодарности и поздравлений. И то количество благодарностей, которое поступает от простых граждан на улице нашим милиционерам. Значит мы делаем правильную работу.

И третий факт, частный факт, одно из наших больших патриотических мероприятий в прошлом году было проведено в рамках презентации отреставрированного мемориального комплекса «Батальон милиции под командованием Константина Владимирова». Принять участие в мероприятии в качестве зрительской аудитории, а это место отдалено от Могилева, пришли 15 тысяч человек. И это не административный, ресурс, просто была дана реклама обычная. Люди пришли почествовать, побыть с нами, отметить День Независимости Республики Беларусь.