Вёл борьбу с фашистами, несмотря на 5 ранений! Вспоминаем о подвиге Героя СССР Виктора Усова

О таких, как он, пишут книги, снимают кино и гордятся потомки. Виктор Михайлович Усов – Герой Советского Союза. Посмертно. В его честь названа деревня в Гродненском районе, пограничная застава, средняя школа и улица, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 июня 1941 года пограничники западных рубежей приняли на себя первые удары немецко-фашистских войск. На Гродненском направлении оборону возглавил 86-й Августовский погранотряд. В контратаку своих товарищей повел лейтенант Виктор Усов. Они сражались до последнего патрона. О подвиге и судьбе героя расскажет Алена Жиборт в рубрике «Чтобы помнили».

Алена Жиборт:

Приграничная деревня в Гродненском районе названа в честь Героя Советского Союза Виктора Усова. До 1964 года на карте населенный пункт значился как Вулька-Доргунская. Когда-то здесь кипела жизнь. Сегодня всего около 20 домов. Оживает Усово летом, когда приезжают дачники. О подвиге начальника погранзаставы здесь знают все. Виктор Усов родился в декабре 1916-го в городе Никополь Днепропетровской области. Обычная рабочая семья. Окончил семь классов, а после фабрично-заводское училище по специальности «электрик». Три года работал на южно-трубном заводе.

В 1937-м Виктора Усова зачислили в пограничные войска. После окончания Харьковского военного училища в 1940 году лейтенант Усов был назначен начальником 3-й пограничной заставы 86-го Августовского погранотряда Белорусского пограничного округа. На границе в то время было неспокойно. На участке Усова действовала банда Полубинского, которая издевалась над местным населением. Пограничники не раз вступали в схватки с вооруженными бандитами. И все же разгромили банду. Это высоко оценило командование пограничных войск. А лейтенант Усов за мужество и отвагу был награжден личным оружием. Июнь 1941-го. Лейтенант Усов стал на защиту государственной границы в первые часы Великой Отечественной войны.

Товарищи, началась война. Будем стоять насмерть за нашу Родину!