Проработан план по вовлечению пустующих площадей «Горизонта» в производство до конца 2025-го – Лазаревич

Пока на Западе пытаются усилить экономическое давление на Беларусь, мы развиваем свои компетенции и реализуем новые проекты. Один из примеров – холдинг «Горизонт». В 2023 году здесь нарастили объемы производства на 75 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеспечивают не только собственный рынок – значительная часть товаров идет на экспорт. Сейчас на предприятии осваивают новые виды продукции. Под них задействуют пустующие площади. Такую задачу поставил глава государства. О выполнении этого поручения и создании инновационного производства на территории холдинга сегодня говорили в Совете Республики. Заседание провела уполномоченный представитель главы государства в Минске, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Главная задача – к каждому метру предприятия подходить по-хозяйски: пустующие площади должны работать на экономику.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Большой объем площадей у «Горизонта» был свободен, они сдавали их в аренду. Сейчас идет массовая модернизация и восстановление данных площадей под собственное производство. Больше 23 тысяч площадей уже вовлечено в производственные цели «Горизонта», также мы проработали план до конца 2025 года: сколько площадей будет вовлечено в хозяйственную деятельность. Прошли пошагово по каждому зданию, где представители «Горизонта» отчитались, что будет размещаться, что будет размещаться под собственное производство, что они будут сдавать в аренду.

В 2023 году на территории холдинга был открыт медицинский центр, который сегодня успешно функционирует. Здесь обслуживают не только работников предприятия, но и оказывают услуги жителям города Минска.