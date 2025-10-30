Фишинг, DDoS-атаки, вредоносное ПО. Как бороться с современными киберугрозами?

Искусственное нагнетание напряженности на наших рубежах со стороны Запада – это, по сути, тактика гибридной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У этого явления широкий арсенал средств и приемов: от экономического давления до манипуляций общественным сознанием. Как элемент гибридной войны рассматриваются и кибератаки.

Мир сегодня все чаще «виснет» из-за преступлений во Всемирной паутине. По данным аналитиков, каждый день мошенники атакуют важные объекты: от банков и больниц до систем водоснабжения. Самыми «жаркими» зонами остаются США, Европа, Ближний Восток и Азия. Беларусь также стабильно присутствует на карте целей. Так с какими же современными киберугрозами сегодня сталкивается мир в целом и наша страна в частности?

Шифровальщики или вымогательское программное обеспечение.

Злоумышленники блокируют доступ к данным или системам, шифруя их, а затем требуют выкуп за восстановление доступа. Это затрагивает как частных пользователей, так и крупные организации, включая правительственные учреждения. Подобные атаки становятся все более сложными. Преступники используют тактику «двойного вымогательства», угрожая не только зашифровать данные, но и опубликовать их в случае отказа платить.

Еще один популярный у злоумышленников метод – фишинг.

Мошенники обманным путем вынуждают пользователей предоставить им конфиденциальную информацию: пароли, личные данные или банковских карт. Часто используются поддельные электронные письма, сообщения в мессенджерах или фейковые сайты. Фишинг становится все более изощренным благодаря использованию методов социальной инженерии, а также технологий искусственного интеллекта для создания более убедительных поддельных сообщений.

В числе угроз – атаки на цепочки поставок.

Хакеры бьют не по конечной цели напрямую, а поставщика программного обеспечения или услуг, чтобы получить доступ к его клиентам. Это позволяет добраться до большого количества информации с помощью всего одного удара.

И, конечно, многие из нас слышали о так называемых DDoS-атаках.

Это распределенные нападения по типу «отказ в обслуживании». В данном случае серверы или сети перегружаются трафиком, что делает их недоступными для пользователей. DDoS-атаки часто используются как средство давления на компании, а также для отвлечения внимания во время других киберпреступлений. Еще один способ – вредоносное ПО. Злоумышленники используют программы для кражи данных, шпионажа за пользователем или хищения денежных средств.

Беларусь на подобные кибервызовы реагирует системно: обновляются стандарты безопасности, усиливается контроль в критических отраслях, а вопросы киберустойчивости становятся частью национальной безопасности.

А что можно сделать каждому из нас? На самом деле простые вещи: включить двухфакторную защиту, не открывать письма с «сюрпризами» и хранить резервные копии не только в облаке, но и вне Сети. А еще всегда руководствоваться здравым смыслом.