Сохранение правды, умение говорить с людьми открыто и на равных. Белорусское общество «Знание» ставит перед собой именно такие задачи. У организации новый председатель – Алексей Авдонин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял новый состав правления на пятом съезде, который прошел 30 октября и собрал около 200 делегатов со всех регионов. Среди них депутаты, представители органов госвласти, ученые. Общество «Знание» сегодня – один из важнейших инструментов в проведении информационной работы. Делегаты сошлись во мнении, что здесь мало СМИ, необходимо так называемое живое общение.

Алексей Авдонин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», аналитик БИСИ:

Мы готовы самым главным оружием общества «Знание», а это живое правдивое и такое страстное слово, вести идеологическую борьбу за наше общество, чтобы белорусское общество развивалось спокойно. К слову, Белорусское общество «Знание» пишет свою историю с 40-х годов прошлого века. Оно пережило временный спад, но вскоре возродилось при поддержке Александра Лукашенко. Распространение научных знаний и развитие просветительской культуры – сегодня одни из главных задач объединения.