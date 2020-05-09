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В Швейцарии руководители и сотрудники дипмиссий возложили венки к памятнику советским воинам

09 мая 2020 14:14
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Новости Беларуси. Тех, кто добывал Победу и освобождал Европу, вспоминают в Швейцарии.

Уже не первый год 9 Мая в Базеле, на кладбище «Хёрнли» проходит церемония возложения венков к памятнику советским воинам.

Здесь по традиции собираются руководители и сотрудники дипмиссий, их семьи и все те, кто считает своим долгом почтить память солдат, захороненных здесь.

Участие в церемонии приняли временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарской Конфедерации, наш постоянный представитель при отделении ООН, почетный консул Беларуси в Лозанне. 

# Великая Отечественная война # общество # Павел Мацукевич # Андрей Нажескин # Юрий Амбразевич

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