«К собаке нельзя подбегать сзади»: как вести себя с незнакомыми животными

Новости Беларуси. Советы кинолога – в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Что нельзя делать при приближении собаки?

Ирина Азен, эксперт-кинолог Международной кинологической федерации (FCI):

Если собака без поводка, лучше к ней не подходить, ни к какой. Ни к маленькой, ни к большой. Обойти её стороной. К собаке нельзя подбегать сзади. Допустим, человек идёт с собакой по улице, сзади бежит толпа людей – как среагирует собака, в общем-то, неизвестно.

Даже хорошо обученная.

Ещё эти кровавые истории, как собаки порвали человека, который шёл через пустырь. Я, например, хоть собаками занимаюсь 40 с лишним лет, через пустырь, где я знаю, что есть дворняги, никогда не пойду. К незнакомой собаке подходить нельзя – ни спереди, ни сзади. Перед тем, как начать обнимать незнакомую собаку, неплохо было бы спросить разрешения у владельца. И, конечно, владелец с собакой требует к себе уважения, как, в принципе, и любой человек. На узкой дорожке человеку как-то проще сделать шаг в сторону. И, если мы будем как-то более доброжелательны друг к другу, я думаю, что всё будет нормально.

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