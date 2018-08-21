Воспитываем собаку: «Самый главный совет: всё должно быть единообразно»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – эксперт-кинолог Международной кинологической федерации (FCI) Ирина Азен.

Ирина Азен, эксперт-кинолог Международной кинологической федерации (FCI):

Самый главный совет: всё должно быть единообразно. Потому что собака, в общем-то, действует, в основном, на основе условных инстинктов, которые она выработала под воздействием человека, и на основе безусловных инстинктов. Человек, всё-таки – существо разумное, как ни крути. И вот, если сегодня собаке можно залезть на диван, а завтра нельзя, то у собаки наступает непонимание текущей ситуации.

Она не понимает: то ли можно, то ли нельзя.

Грубо говоря, если что-то нельзя, это должно быть нельзя всегда. А, если что-то можно, это можно тоже всегда. Если вы уже начинаете собаку отучать от того, что было можно, а вдруг стало нельзя – всё должно происходить постепенно.

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