Ирина Азен: «Когда человек пытается использовать собаку в несвойственной для породы роли, возникают проблемы»

Новости Беларуси. Советы кинолога – в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ирина Азен, эксперт-кинолог Международной кинологической федерации (FCI):

Около 600 пород собак признано Международной кинологической федерацией. И каждая собака предназначена для чего-то своего. То есть, допустим, кавказская овчарка – это защита имущества. Голден-ретривер, лабрадор-ретривер – для общения с людьми.

Ягдтерьер – для охоты.

И вот, когда человек пытается использовать собаку в несвойственной роли для породы, вот тогда возникают проблемы. Я бы рекомендовала перед тем, как приобретать собаку, вообще-то, подумать, что это за порода, зачем она была выведена и что вы с ней будете делать. Если кавказская, среднеазиатская овчарка предназначена для охраны – она будет дружелюбная, но она будет дружелюбная только к своим владельцам.

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