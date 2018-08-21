Кинолог: «Более злобные, менее управляемые особи есть в любой породе. С любой собакой нужно заниматься»

Новости Беларуси. Советы кинолога – в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ирина Азен, эксперт-кинолог Международной кинологической федерации (FCI):

Более злобные, менее управляемые, более агрессивные особи есть, в общем-то, в любой породе.

От породы это не зависит?

Ирина Азен:

Нет. Существует ряд тестов, которые позволяют в помёте выбрать более агрессивного или более доброжелательного щенка. И, в общем-то, кинологические организации стараются проводить определённые тестирования собак, особенно, служебных пород. Чтобы к разведению допускались собаки, обладающие уравновешенным темпераментом.

И, конечно, с любой собакой нужно заниматься.

Приобретение собаки – это очень ответственный шаг. И по временным затратам, и по финансовым затратам. И перед тем, как взять собачку, надо подумать, что ты потом будешь с ней делать. А воспитывать собаку надо. Потому что, если не воспитывать собаку любого происхождения, любого характера – ничего хорошего из этого не получится.

Воспитываем собаку: «Самый главный совет: всё должно быть единообразно»