В лёгкой промышленности наблюдается положительная динамика. Как санкции возымели обратный эффект?

Новости Беларуси. Объемы производства и экспорт растут. Положительная динамика наблюдается в легкой промышленности. Сегодня порядка 80 % отечественной продукции уходит на экспортные рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Становятся ли санкции преградой для предприятий легпрома или они возымели обратный эффект? Расскажет наш корреспондент Глеб Прокофьев.

Галантерейная фабрика по производству сумок и изделий из кожи. В основе ее работы – стратегия многоассортиментности. В этих цехах выпускают от портмоне и ключниц до портфелей и чемоданов. Всего более полусотни позиций. К тому же в год на предприятии разрабатывают около 300 новых моделей. Среди новинок – сумки кросс-боди и монетницы под брендом «Первый». Первая партия уже поступила в магазины с мерчем от Президента. Старт продаж уже совсем скоро. Стоит отметить, что всего на фабрике в течение рабочего дня выпускают около 2 тысяч различных изделий.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Надо сказать, что у предприятия богатый опыт в изготовлении кожгалантереи – уже почти 100 лет. За эти годы компания прочно заняла свою нишу не только в нашей стране, но и за ее пределами. Только в Россию поставляют около 15 % продукции, производимой здесь.

Помимо российского рынка, часть продукции уходит в страны СНГ, Узбекистан, Казахстан и не только. Востребованы отечественные изделия и в нашей стране. Санкции работе предприятия не помеха. Уже больше 25 лет фабрика сотрудничает с Китаем. Поэтому синтетическое сырье и различные комплектующие уже не первый год поступают от партнеров из Поднебесной.

Александр Набздоров, директор галантерейной фабрики:

Натуральная кожа. Мы здесь тоже особых каких-то изменений на себе не ощутили, потому что мы практически 75 % сырья используем отечественного. Да, мы получаем из Италии, работаем, и из Турции – это основные зарубежные поставщики, что касается натуральной кожи. Всей остальной комплектующей практически каким-то образом санкции или еще что-то вообще не коснулись. То есть у нас диверсификация рынков поставок уже давно произошла.

Легпром в нашей стране – это не только госпредприятия, но и частные. Об основных направлениях развития этой сферы промышленности говорили сегодня, 10 мая, в Минске. Руководство госконцерна встретилось с представителями частного бизнеса. Рассматривался вопрос насыщения внутреннего рынка и импортозамещения. Речь шла и о возможностях кредитования, а также о не занятых до сих пор нишах для бизнеса. Председатель «Беллегпрома»: бизнес нащупал логистические цепочки по поставке товаров. Основным партнером в сфере легкой промышленности остается Россия. Там мы постепенно занимаем места ушедших с рынка зарубежных игроков. Белорусская продукция покоряет и покупателей в других странах. Положительная динамика экспорта – в Армению, Таджикистан и Узбекистан.