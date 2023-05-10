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Председатель «Беллегпрома»: бизнес нащупал логистические цепочки по поставке товаров

10 мая 2023 10:43
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Новости Беларуси. Положительная производственная динамика наблюдается в легкой промышленности Беларуси. Сегодня порядка 80 % продукции уходит на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Председатель «Беллегпрома»: бизнес нащупал логистические цепочки по поставке товаров-1

Об основных направлениях развития отечественного легпрома говорили 10 мая в Минске. Руководство госконцерна встретилось с представителями частного бизнеса. Рассматривался вопрос насыщения внутреннего рынка и импортозамещения. Речь шла и о возможностях кредитования, а также о незанятых до сих пор нишах для бизнеса.  

Председатель «Беллегпрома»: бизнес нащупал логистические цепочки по поставке товаров-4

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы видим хорошую динамику роста: и в объеме производства, и в росте экспорта продукции легкой промышленности. Поэтому оцениваем хорошо, но чтобы было еще лучше, для того чтобы мы могли понимать, где мы можем еще добрать, для этого сегодня и есть этот семинар.  

Председатель «Беллегпрома»: бизнес нащупал логистические цепочки по поставке товаров-7

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Бизнес, в принципе, нащупал логистические цепочки по поставке сырьевых особенно товаров, химии, красителей. Конечно же, и по экспорту. Каждый уже понимает, что рынок России – наш ключевой рынок. Надо отметить, что мы растем и все регионы Российской Федерации очень активно взаимодействуют. Если ранее мы отмечали и основной экспорт было оптовое звено поставки, то сегодня как положительный пример отмечаем, что идет взаимодействие по открытию совместных предприятий.  

Председатель «Беллегпрома»: бизнес нащупал логистические цепочки по поставке товаров-10

Основным партнером в сфере легкой промышленности остается Россия. Там мы постепенно занимаем место зарубежных игроков на рынке. Белорусская продукция покоряет и покупателей в других странах. Положительная динамика экспорта – в Армению, Таджикистан и Узбекистан.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Надежда Лазаревич # Татьяна Лугина # Фотофакт

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