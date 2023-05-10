«В пределе 40-50 ДТП в год». Как часто обладатели велосипедов и электросамокатов попадают в аварии?

Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности». Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения. Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в оживленных местах? Все за и против обсудили в программе «Большой город» на СТВ.

Марина Кишкурно, корреспондент:

У самокатчиков (да и не только) сейчас тоже сезон. Вот и мы решили присоединиться. Правда, этот аппарат не мой, я его позаимствовала и теперь расскажу, у кого. Диана – перспективный молодежный активист, заместитель секретаря БРСМ БГУ. Учеба, работа, личные дела. В графике девушки свободных окон немного. Тем не менее вопросом, как все успеть, Диана не задается давно. Один из способов она нашла.

Диана Король, заместитель секретаря ОО «БРСМ» БГУ:

В свободное время я люблю кататься на самокатах, отдыхать на них с друзьями. Еще использую для того, чтобы передвигаться на учебу, работу, в магазин проехать, если очень тяжело идти пешком. Огромным преимуществом является то, что у нас на тротуарах есть велодорожки, которые помогают беспрепятственно добраться в любую точку. Конечно, красоты Минска можно смотреть и из окна автобуса. Но поверьте, с ветерком и возможностью повернуться на 360 градусов – совсем другое дело.

Диана Король:

Самокаты выбираю, потому что это очень удобно, быстро. В час пик не надо спускаться в метрополитен, не надо ждать долго автобус. Удобно, комфортно, с ветерком! Вот и еще одна обладательница личного транспорта – студентка факультета журналистики БГУ. В столицу переехала не так давно. Родной город Лены в нескольких десятках километров от Минска. Уехав из Молодечно, наша будущая коллега признается: скучала по семье, друзьям и вот этому товарищу.

Елена Мочалова, студентка факультета журналистики БГУ:

Был решен вопрос с родителями, что мой велосипед из Молодечно должен приехать в Минск. И так получилось, что родители: хорошо, берем. Положили в машину, привезли мне. Летом, естественно, катаюсь куда угодно. Вчера на маникюр ездила на нем, потому что намного быстрее. Еще я ездила защищать зачет по физкультуре. Во время езды Лена смотрит не только по сторонам, но и на других участников дорожного движения. Оказывается, некоторые из них к правилам на дорогах относятся не так серьезно, как хотелось бы.

Елена Мочалова:

Некоторые ребята на велосипедах не очень соблюдают правила дорожного движения, могут выезжать на дорогу там, где лучше этого не делать. Где едет автобус, ребята обгоняют его на велосипеде. Это не очень безопасно. Я стараюсь все-таки избегать таких ситуаций.

Ушибы, переломы, сотрясения... Да, у велосипедистов сейчас и правда горячий сезон. И к сожалению, у врачей тоже. Количество активных и мобильных минчан на дорогах, как оказалось, напрямую влияет на количество работы у медиков. Но дело в том, что всего этого можно избежать. Если все участники движения будут внимательнее.

Например, обладатель моноколеса мог проехать на зеленый, а не на красный свет. И сам бы остался без травм, и стекло автомобиля осталось бы целым.

А здесь, на нерегулируемом пешеходном переходе, можно было быть чуть галантнее и уступить место друг другу.

А вот и дети спешат на площадку. По сторонам не смотрят. Благо, на этот раз обошлось без травм.

Самокатчику на Комсомольской улице повезло меньше. Кадры неприятные. Чтобы избежать подобных видео со своим участием, необходимо подробнее узнать о мерах безопасности, соблюдая которые, можно уберечь не только себя, но и окружающих.