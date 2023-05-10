Чего добиваются протестами польские грузоперевозчики? Узнали, что происходит в пункте пропуска «Кукурыки»

Эксклюзив СТВ: что говорят грузоперевозчики о начале забастовки в польском пункте пропуска «Кукурыки»? Сопредельным ему служит белорусский пункт «Козловичи». Это крупнейший и единственный транзитный коридор с Польшей, который продолжал свою работу после закрытия других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 9 мая польские перевозчики начали акцию протеста и собираются пропускать один автомобиль в час. Что говорят водители о забастовке и какие требования выдвигают протестующие по ту сторону границы? Репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы находимся в той части пункта пропуска «Козловичи», куда редко пускают СМИ. Это досмотровые каналы, где проходят паспортный контроль водители. И такими пустынными их не узнают дальнобойщики, которые часто совершают рейсы. Такая картинка здесь начиная с 9 мая, со дня начала забастовки в Польше. «По одной машине в час запускают». Что происходит на белорусско-польской границе – репортаж с места событий. О забастовке польских водителей сами же польские СМИ сообщать стали накануне. Разрешение на бунт они получили у властей. Согласно ему, препятствовать движению транспорта в единственном транспортном коридоре Польши можно с 9 мая по 9 июня. Отныне въезд в сопредельный пункт пропуска «Кукурыки» контролируют водители примерно полусотни польских грузовиков.

– Там никого нет, пусто. Терминал одну машину в час пропускает – все, что я слышал.

– А почему?

– Не знаю.

Чего же добиваются польские протестующие, у которых то ли сдали нервы от действий своих же политиков, то ли «демократические» санкции ударили по кошельку? В числе озвученного – запрет на проезд белорусских и российских полуприцепов, а также ограничение работы в Польше иностранных транспортных компаний, которые, по их мнению, забирают их прибыль. После шквала неадекватных санкций ЕС на Беларусь и Россию большой пакет льгот получили украинские перевозчики, а вот польские в это время несут убытки. Речь идет также о дозволах в Украину и введение ответственности грузоотправителя за оплату услуг транспортной компании.

Невыгодно никому, почему польские коллеги решили заняться этим вопросом, сложно сказать. Пока надо выждать время. К хорошему это не приведет ни с нашей стороны, ни со стороны польских перевозчиков. Надо искать компромисс.

Ничего там хорошего нет. Не пускают поляки машины, и все. С белорусской стороны перед пунктом пропуска «Козловичи» въезда в Евросоюз ожидают порядка 50 автомобилей. За прошедшие сутки польские службы оформили 50 % транспорта.

Дмитрий Деменчук, начальник таможенного поста «Козловичи»:

Пропускная способность единственного функционирующего на белорусско-польской границе для грузовых автомобилей пункта пропуска «Козловичи», с польской стороны «Кукурыки», составляет 1 200 транспортных средств в сутки. При этом за последние сутки с сопредельной стороны прибыло менее 600. По имеющейся информации, протестующие пропускают по одному, по два транспортных средства в час. Транспортные средства, следующие на выезд из Республики Беларусь в Республику Польшу, сопредельной стороной принимаются без задержек.

Кристина Протосовицкая:

У польских забастовщиков есть одно исключение – беспрепятственно пропускать будут транспорт с огнеопасным грузом, скоропортящимся, а также с животными. Например, в этом грузовике находятся буренки. На границе встречаем и первого «счастливчика» – того, кто оказался тем самым автомобилем «один в час».

Александр Кохович, водитель-международник:

Я просто приехал вчера как счастливчик. Не успел до их запрета, этого страйка. Если бы я на часик раньше выехал, успел бы еще проехать нормально. А так пришлось сутки потерять. Вчера вот с обеда встал. Там не поймешь, я не знаю, что они требуют. То ли запретить ввоз белорусских прицепов, честно, не знаю. Наслышан о том, что они больше с украинскими дозволами, разрешениями. Они больше из-за этого.