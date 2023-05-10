Цена вопроса – около 80 млн рублей. Автодорога Полоцк – Лепель переживает масштабную реконструкцию

Новости Беларуси. Автомобильная дорога Полоцк – Лепель, которая связывает древний город со столицей, сейчас переживает большую реконструкцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее протяженность – почти 60 километров. Учитывая масштабы и технологии, решено проводить работы в две очереди. Объект стратегический с точки зрения логистики – дорога идет в направлении Санкт-Петербурга. Ежедневно по ней перемещаются сотни автомобилей, в том числе и большегрузов. В последнее время дорожной теме уделяется особое внимание на самом высоком уровне. Причем под критику попадает как инфраструктура республиканского значения, так и местного. Все сходится к одному: люди должны ездить по ровным и безопасным дорогам. Тему продолжит Виктор Пралич.

Сегодня 90 % дорог в Беларуси асфальтные. Срок их эксплуатации в лучшем случае – 8 лет. После предстоит капитальный ремонт. И это без учета трат на межсезонную починку. В Беларуси подходящую альтернативу нашли – это бетонные дороги, срок службы которых в среднем достигает 35 лет. Были модернизированы, а где-то возведены с нуля цементные заводы, закуплена техника. Но технологию не спешат переносить на трассы. На слишком медленные темпы укладки бетонных трасс обратил внимание Президент во время Послания народу и Парламенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одна из архиважных задач – сохранить набранный темп развития инженерно-транспортной инфраструктуры. Надо вернуться к масштабному строительству бетонных автомагистралей. За это спрос будет жесточайший. Я предупреждал отдельных членов правительства об этом. Ведь я же вас отвез и показал, как это надо делать. Мы же закупили до этих еще санкций самое современное оборудование. Бетонные дороги – это наше спасение в наших погодных условиях. Это долговечность. Это задачи для правительства и местных органов. За последнюю пятилетку в Беларуси проложили или восстановили 176 километров автодорог с бетонным покрытием. Планы на 2023 год известны. Всего в стране предстоит отремонтировать почти 2,5 тысячи дорог, но процент бетонных крайне низок, порядка 60 километров. Как говорят специалисты, дело в сложной технологии. Асфальт застывает за считаные часы, тогда как по бетону нельзя передвигаться в течение 28 суток. А спланировать объездные пути не всегда возможно.

Автодорога Полоцк – Лепель, по сути, кратчайший путь в Минск. Автомобильный поток здесь большой: легковушки, микроавтобусы, большегрузы. Последние годы передвижение осложняло качество покрытия: профилактический ремонт уже не спасал. Пошли на радикальный шаг – реконструкцию.

Леонид Батуро, директор ДСУ-2 Полоцка:

На данный момент производятся подготовительные работы. То есть на участке автодороги производятся рубка деревьев, корчевка пней. С конца мая предварительно на готовые объезды будет сбрасываться движение. Ну и будем браться за основной ход.

Сейчас идут работы на второй очереди реконструкции. Это участок дороги от Полоцка до Сорочино. Протяженность – около 30 километров. Дублирующей дороги нет, поэтому строителям приходится работать не закрывая автомобильное движение. Также по всей магистрали установлено пять мостов через реки. Проезд здесь будет организован по объездным маршрутам.

Николай Швед, начальник управления технического надзора РУП «Витебскавтодор»:

При ремонте мостов через Туржанку и Туровлянку сброс движения будет осуществлен на сеть местных автомобильных дорог, это на участке с километра 42-го по 49-й. Реконструкция автодороги – проект для Витебской области важный. Здесь задействованы сразу несколько организаций. Причем из Могилевского и даже Брестского регионов. Финансирование идет в том числе из бюджета. Цена вопроса – около 80 миллионов рублей.