В Логойском районе прошёл третий чемпионат по колке дров среди СМИ – как это было

Под Минском прошел третий чемпионат по колке дров среди представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команда СТВ выступала под номером 13 и доказала, что даже эта цифра может приносить удачу, если к цели идти дружной, сплоченной командой! «Колка дров» среди мужчин и женщин, «Переруб бревна топором», «Колка дров по-Президентски» – совсем необычные новые дисциплины. Выполнить непростые задания 34-м командам республиканских и региональных СМИ помогали скорость, ловкость, сила, а главное, поддержка болельщиков.

Несмотря на холодную осень, в Логойском районе на берегу озера Вяча сегодня было по-настоящему жарко. Атмосфера поддержки, искренней радости за коллег и огромного желания сделать совместное доброе дело – настроение чемпионата. Вместо привычных атрибутов – камер, ручек, микрофонов – пилы и топоры. Каждый участник боролся за победу в сложнейших дисциплинах: «Колка дров», «Переруб бревна», «Колка дров по-Президентски», «Одним ударом!» и «Проверка на прочность». Пусть у каждой команды свои болельщики, но участники, объединившиеся в доброй инициативе, и есть одна большая команда!

Для прекрасной половины команд-участников подготовили особое соревнование «Проверка на прочность». Девушкам предстояло посостязаться в колке дров, используя деревянные клинья и привычное для женской руки орудие – сковородку.

Анастасия Пойта, телеведущая СТВ: Очень сложная работа, но когда команда поддерживает – это, конечно, особенные эмоции. Спасибо, судьи и ребята все объяснили. Спасибо, были классные эмоции!

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Настроение замечательное. Заметь, уже такой народный праздник. На самом деле, здесь все встречаются, коллеги общаются, обмениваются опытом, смотрят друг на друга. И это всегда хорошо и отлично.

Стали известны итоги 3-го чемпионата по колке дров среди СМИ. Подробности.

Мастерство владения топором – гарант того, что в стране будет тепло в любую, даже в самые морозные, дни. По сложившейся традиции, дрова с чемпионата будут переданы нуждающимся для обогрева в зимний период. И, пожалуй, это самое высокое достижение на турнире.