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Стали известны итоги 3-го чемпионата по колке дров среди СМИ

07 ноября 2024 14:27
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Под Минском прошел третий чемпионат по колке дров среди представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стали известны итоги 3-го чемпионата по колке дров среди СМИ-2

Команда СТВ выступала под номером 13 и доказала, что даже эта цифра может приносить удачу, если к цели идти дружной, сплоченной командой!

Стали известны итоги 3-го чемпионата по колке дров среди СМИ-4

Сегодня вместо привычных камер, ручек и микрофонов у наших коллег были топоры и пилы. К соревнованиям 34 команды готовились не один день. В этом сезоне испытания гораздо сложнее. Переруб бревна топором, «колка по-президентски». Появились и новые дисциплины в эстафете. 

Особое испытание ждало и девушек: участницам предстояло расколоть колодки сковородой или деревянными клиньями. А мужчинам справится с 10 чурками всего одним ударом топора. Лучших определяли в командном и индивидуальном зачете. 

Стали известны итоги 3-го чемпионата по колке дров среди СМИ-6

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Это уже третий фестиваль, где мы участвуем. Команда у нас очень хорошая, как всегда, на СТВ. Самое главное – участие. В этом году команд очень много. Все подготовились, причем основательно.

На этот раз в чемпионате участвовала сборная «Евразия». В ней представители Армении и Молдовы, России и Беларуси. 

Уже известны итоги. Почетного золота удостоена пресс-служба МЧС. Однако в данном случае фраза «Главное не победа, а участие» уместна как никогда. Ценен вклад каждого на благо общего дела. А участники такой доброй инициативы – и есть одна большая команда.

# СМИ Беларуси # Александр Осенко

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