Азарёнок о чемпионате по колке дров: Батька показал силу, показал, кто тут самый крутой

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня Батька демонстрировал силу, Батька демонстрировал, кто тут самый крутой, Батька показал, кто тут крепче всего держит топор и справляется с любыми чурками, с любыми бревнами, со всем чем угодно.

Андрей Лазуткин, политолог:

Григорий, да. Тут бревно символизирует однополярный мир.

Григорий Азаренок:

И мы его раскалываем.

Андрей Лазуткин:

Но скажем честно, что Трамп его будет раскалывать, а не Батька. То, что будет с НАТО дальше, этого никто не знает. Со всем этим Евросоюзом и прочим. Потому что Трампушка их не любит. Все они себя неправильно повели. Но, Григорий, вы там сегодня были тоже, да? Вы рубили дрова. Что вы можете сказать? Как вам?

Григорий Азаренок:

Впечатление потрясающее. Атмосфера большого дружеского социалистического соревнования. Чемпионат среди СМИ. Огромное количество людей. По-моему, 5000 человек было. Рубили круто. Общались. Праздновали.

Андрей Лазуткин:

Ну и давайте людям поясним, а что это было такое. Батька показал взрослым мужикам, как дрова рубить? Я вам скажу так, что, конечно же, если у нас начинается избирательная кампания, то многих волнует здоровье нашего Президента. Вот как он будет следующие 5 лет, например, и дальше руководить государством. И вот такие мероприятия – это, конечно, не про передачу опыта колки дров. Мы это все умеем делать. А про то, что Президент показал: я здоров, я еще вас, малолеток, научу, как надо дрова рубить. И он там это делал прекрасно, топор летал только в путь. То есть, конечно же, это такие косвенные признаки, которые показывают здоровье человека. Потому что в любом государстве это гостайна. Любой руководитель, который есть в США, в России, где угодно, его очень хорошо смотрят, чтобы он хорошо себя чувствовал. Так вот это как раз про это все. Кроме агитации…

Григорий Азаренок:

Ну, правда, предыдущий Президент США подзабил немножко на это.

Андрей Лазуткин:

Ну, мы Картера видели, которому 100 лет.

Григорий Азаренок:

Да, и над ним в Камала стебалась.

Андрей Лазуткин:

Они вообще же там все святое забыли. Но это, конечно же, не только про возраст, а про то, что Президент здоров, бодр.