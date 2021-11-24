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В логистическом центре вспыхнула эпидемия COVID-19? Вот какая на самом деле ситуация в ТЛЦ

24 ноября 2021 19:52
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Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Еще один день в лагере беженцев, в котором наша страна оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».  

В логистическом центре вспыхнула эпидемия COVID-19? Вот какая на самом деле ситуация в ТЛЦ-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Если когда-нибудь напишут книгу о пребывании беженцев в Беларуси, то главу, которая опишет этот день, скорее всего, назовут «С легким паром». И это действительно так. Сегодня большое внимание белорусских чиновников было уделено санитарному состоянию в логистическом центре. Например, открыли военно-полевую баню, в которой ежечасно принимают 70-80 человек. Сегодня это женщины и дети, а завтра к умыванию приступят и мужчины. Также белорусские чиновники, представители местной вертикали власти уделили внимание и другим аспектам.  

Установлены около 30 биотуалетов, каждые 3 часа вывозится мусор. Кто и как поддерживает чистоту в ТЛЦ? Читайте здесь.  

В логистическом центре вспыхнула эпидемия COVID-19? Вот какая на самом деле ситуация в ТЛЦ-4

Константин Герцев:  
В последнее время некоторые деструктивные Telegram-каналы пустили слухи, что в логистическом центре «Брузги» вспыхнула какая-то эпидемия COVID-19, как свидетельство – то, что мы здесь находимся без масок. У нас состояние хорошее, мы чувствуем себя потрясающе. И мы пообщались с чиновниками, которые курируют этот аспект. Вот что они нам сказали. Смотрите тут.

Одно из основных событий этого дня – это открытие мобильно пресс-центра, где наши коллеги журналисты могут спокойно работать и размещать актуальную информацию по теме пребывания беженцев в логистическом центре «Брузги». Напомню, что здесь работают и представители белорусских средств массовой информации, и российские федеральные телеканалы. Так, с 14 ноября МИД Беларуси выдал 84 аккредитаций 36 зарубежным медиа, еще более 40 зарубежных журналистов имеют постоянную аккредитацию. Заместитель министра информации рассказал нам подробности работы журналистов здесь.  

Андрей Кунцевич о пресс-центре на границе: для журналистов оборудованы 8 рабочих мест с доступом в интернет. Подробнее  здесь.  

В логистическом центре вспыхнула эпидемия COVID-19? Вот какая на самом деле ситуация в ТЛЦ-7

Константин Герцев:  
Беженцы продолжают делиться с нами их историями, их судьбами. Мы сегодня подслушали такую 2-3-часовую дискуссию с беженцами. И вот что мы готовы показать вам сегодня. Это действительно трогательные истории, которые заслуживают вашего внимания.  

Читайте здесь:  

«Там убивают студентов, убивают женщин. Я не террорист, у меня есть ребенок». Беженцы поделились своими историями  

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«Если Лукашенко посетит это место, я буду в шоке, потому что он лучший Президент, он все делает для нас»  

В логистическом центре вспыхнула эпидемия COVID-19? Вот какая на самом деле ситуация в ТЛЦ-10

Константин Герцев:  
Так заканчивается 17-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе. Мы с командой СТВ продолжаем следить за развитием событий.    

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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