Рунец: сенаторы во всех регионах ежемесячно выходят на мониторинг цен, охвачено 117 торговых объектов

По традиции, активно в эту работу включаются сенаторы. Вместе с ними в рейды выходят представители МАРТ. За 10 месяцев уже выписано больше 200 предписаний об устранении нарушений.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Контроль за ценами – это одна из основных задач, которую ставит Президент перед всей вертикалью власти. В Совете Республики мониторинг цен проводится на постоянной основе. Ежемесячно сенаторы во всех регионах, где они проживают, выходят на мониторинг цен. Охвачено 117 торговых объектов, 28 торговых сетей. При мониторинге цен смотрится наличие товара, во-первых, для того, чтобы не было в общем-то ажиотажа и дефицита. Конечно, контролируются цены, которые предлагают торговые сети, в том числе и производители. При выявлении каких-то фактов завышения цен вся информация направляется в МАРТ для принятия мер реагирования.