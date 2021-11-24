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Рунец: сенаторы во всех регионах ежемесячно выходят на мониторинг цен, охвачено 117 торговых объектов

24 ноября 2021 19:31
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают контролировать стоимость товаров первой необходимости. Мониторинг цен ведется во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Рунец: сенаторы во всех регионах ежемесячно выходят на мониторинг цен, охвачено 117 торговых объектов-1

По традиции, активно в эту работу включаются сенаторы. Вместе с ними в рейды выходят представители МАРТ. За 10 месяцев уже выписано больше 200 предписаний об устранении нарушений.  

Рунец: сенаторы во всех регионах ежемесячно выходят на мониторинг цен, охвачено 117 торговых объектов-4

Подорожание на продовольствие наблюдается и на мировых рынках. Например, по данным ООН, рост цен на масло растительное достигает 70 %, на сахар – 38 %, мясо – 20 %.  

Рунец: сенаторы во всех регионах ежемесячно выходят на мониторинг цен, охвачено 117 торговых объектов-7

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Контроль за ценами – это одна из основных задач, которую ставит Президент перед всей вертикалью власти. В Совете Республики мониторинг цен проводится на постоянной основе. Ежемесячно сенаторы во всех регионах, где они проживают, выходят на мониторинг цен. Охвачено 117 торговых объектов, 28 торговых сетей. При мониторинге цен смотрится наличие товара, во-первых, для того, чтобы не было в общем-то ажиотажа и дефицита. Конечно, контролируются цены, которые предлагают торговые сети, в том числе и производители. При выявлении каких-то фактов завышения цен вся информация направляется в МАРТ для принятия мер реагирования.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Татьяна Рунец # Александр Лукашенко # Фотофакт

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