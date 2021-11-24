«Там убивают студентов, убивают женщин. Я не террорист, у меня есть ребёнок». Беженцы поделились своими историями

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором наша страна оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором наша страна оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».
Константин Герцев, корреспондент:
Беженцы продолжают делиться с нами их историями, их судьбами. Мы сегодня подслушали 2-3-часовую дискуссию с беженцами. И вот что мы готовы показать вам сегодня.
На моей родине до сих пор война. Я не могу ее видеть своими глазами, но вижу через Facebook. Там убивают студентов, убивают женщин. Я не террорист, у меня есть ребенок. Я хочу попасть в Германию, не в Польшу, через Польшу только лежит дорога.
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Азаренок: и вы еще ролики снимаете, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами, как этих малышей?