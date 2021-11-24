«Там убивают студентов, убивают женщин. Я не террорист, у меня есть ребёнок». Беженцы поделились своими историями

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором наша страна оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».