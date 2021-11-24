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«Там убивают студентов, убивают женщин. Я не террорист, у меня есть ребёнок». Беженцы поделились своими историями

24 ноября 2021 19:23
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Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором наша страна оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».  

«Там убивают студентов, убивают женщин. Я не террорист, у меня есть ребёнок». Беженцы поделились своими историями-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Беженцы продолжают делиться с нами их историями, их судьбами. Мы сегодня подслушали 2-3-часовую дискуссию с беженцами. И вот что мы готовы показать вам сегодня. 

«Там убивают студентов, убивают женщин. Я не террорист, у меня есть ребёнок». Беженцы поделились своими историями-4

На моей родине до сих пор война. Я не могу ее видеть своими глазами, но вижу через Facebook. Там убивают студентов, убивают женщин. Я не террорист, у меня есть ребенок. Я хочу попасть в Германию, не в Польшу, через Польшу только лежит дорога.  

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Беженец в ТЛЦ: останемся здесь, пока Польша не даст нам попасть в ЕС. Если они хотят убить нас, то им придется убить нас всех  

Азаренок: и вы еще ролики снимаете, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами, как этих малышей?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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