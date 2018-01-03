Готовим слоёный оливье с домашним майонезом и каперсами: пошаговый рецепт
Новости Беларуси. Необычный салат приготовили в программе «Большой завтрак».
Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
На прошлый Новый год моя семья осталась без оливье. Была идея побаловать себя чем-то новеньким.
Подумалось, что оливье – это моветон.
Но 1 января буквально каждый член моей семьи попросил приготовить оливье. Поэтому не отказываемся от оливье, но давайте сегодня внесём в него что-нибудь новенькое! Не удивляйтесь – в моём оливье колбасы нет, зато есть два вида мяса – это отварная курица и отварная говядина. В моем оливье нет колбасы, зато есть два вида мяса: это отварная курица и отварная говядина.
Нарезаем основные ингредиенты: отварные морковь и картофель, свежий и солёный огурцы, говядину, куриную грудку, зелёный лук.
А вот яйца я предлагаю нарезать особым способом. Белок – измельчить ножом, а желток натереть на тёрку.
Я за то, чтобы майонез вы готовили сами.
Белок отделяем от желтка.
Дело за малым – осталось взбить желток. Перед этим добавляя лимонный сок – это обязательное условие.
Сюда же можно отправить немного горчицы. Соль. А дальше дело уже будет за количеством растительного масла, которое вы будете вливать по капельке. Всё, майонез готов.
И сейчас я сделаю одну маленькую хитрость, назовите это «изюминкой».
Мне кажется, иногда можно вносить в традиционные блюда что-то очень новенькое. И этим новеньким станет свекольный сок, который я капну буквально по капельке в майонез.
И по тому цвету, который получится, я буду понимать: он мне нравится или нет, хочу я больше добавить сока, или нет.
А теперь самое главное – это подача. Подавать я предлагаю в порционных тарелочках, креманочках.
Вы можете даже использовать бокалы.
Новогодний оливье у вас, с одной стороны, будет традиционным по вкусу, хотя, с некоторой «изюминкой», но абсолютно новым по внешнему виду.
В принципе, здесь может быть колбаса, если вы хотите, здесь может быть язык, который есть в рецепте, по-моему, 1904 года. Здесь всё, что угодно может быть. Следующий слой предлагаю майонез – чтобы это был промежуточный. Посмотрите, какой он персиковый, какой он аппетитный.
Здесь очень важно хорошенько измельчить ингредиенты – потому что, если у вас маленькая ёмкость, то крупно нарезанные компоненты будет сложно красиво выложить.
А здесь важно сохранить эффект слоев.
Честно признаюсь – не хотела класть сюда горошек консервированный. Потому что в моей идее горошка здесь быть не должно.
Но предполагаю, что многие из вас скажут: «Какой оливье без горошка?»
Поэтому я его добавлю. Но, в моём случае, роль горошка выполняли бы каперсы. Они, всё равно будут, у нас будет микс.
С Новым годом! Приятного аппетита!