«Это удивительно немножко и красиво»: в декабре зацвели розы в Гродненском районе

Новости Беларуси. Пусть не миллион, но немало роз зацвели в Гродненском районе. Королевы цветов, цветов известные своим колючим нравом, будто сделали царский жест и теперь красуются сразу на нескольких подворьях в агрогородке Вертилишки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Литвинович, жительница агрогородка Вертелишки:

Ну вот такие чудеса у нас творятся. Зацвели у нас розы, падает снег. Даже не верится, что Новый год скоро!

Если в песне яблоки на снегу, то у Виктории Литвинович – розы, прямо на морозе. Цвели они все лето и осень, и даже зимой решили не сдаваться, а сделать яркий заключительный аккорд в разгар декабря. Шутка природы или подарок судьбы?

Виктория Литвинович:

Такое чудо! Не знаю даже, назвать ли это чудом, явление природы. Но это удивительно немножко и красиво.

Свой приусадебный участок супруги обустраивали вместе – такое семейное дело для души. Она отвечает за цветочную часть, он – за хвоевую. Эти кустовые розы Виктория Литвинович высадила лет семь назад. Говорит, методом проб и ошибок таки-смогла совладать с их колючим нравом.

Галина Буро, СТВ:

Все, кто когда-либо пробовал заниматься розами, в один голос утверждают: цветок теплолюбивый и крайне капризный. Поэтому такая морозоустойчивость – это, безусловно, белорусское чудо. И повод для самого оригинального новогоднего фото.

Тем временем старожил агрогородка Леонид Конюх рассказывает и о своем новогоднем сюрпризе. Как недавно морозным утром пришел к розам и остолбенел: на фоне снега бордовым огнем горели три только распустившихся цветка.

Леонид Конюх, житель агрогородка Вертелишки:

Я все боялся чтоб кто-нибудь не срезал, понимаете ли. Потому что могли б!

Поэтому срезал сам и подарил знакомым. Розовый куст дорог мужчине как память: 8 лет назад Леонид Иванович сажал его со своей женой, а ухаживал за растением уже один. И вот получил красивый морозный ответ.