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Мед, кролики, сладости: что привез Николай Лукашенко жителям дома-интерната

03 января 2018 15:03
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается большой новогодний благотворительный марафон. По традиции активное участие в нем принимает и семья главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мед, кролики, сладости: что привез Николай Лукашенко жителям дома-интерната -1

Старшие сыновья Виктор и Дмитрий Лукашенко уже присоединились к акции «Наши дети». Привозили сладости и настольные игры в социально-педагогический центр Московского района, приезжали и поздравляли большую семью из детского дома семейного типа.

3 января младший сын Президента Беларуси Николай Лукашенко вместе со своими одноклассниками и педагогами из Острошицко-Городокской школы поздравлял жителей дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Несколько лет назад сюда приезжал глава государства. Тогда и началась эта история дружбы, с тех пор ребята ездят сами. И уже 5-й Новый год встречают вместе.

Мед, кролики, сладости: что привез Николай Лукашенко жителям дома-интерната -4

В подготовке программы участвовала без преувеличения вся школа – от самых маленьких ребят до старшеклассников и педагогического коллектива. Концерт получился ярким и красочным, с номерами самых разных жанров. Прозвучали старые и хорошо знакомые песни, басни и монологи, фортепианные произведения. Насладиться можно было и танцевальными номерами.

Мед, кролики, сладости: что привез Николай Лукашенко жителям дома-интерната -7

Гости привезли новогодние сладости и мед с подворья Президента. А главным сюрпризом для жителей дома-интерната стали два декоративных кролика, которые тоже приехали сюда прямо из хозяйства главы государства. Освоились новые друзья  быстро и охотно шли на руки к тем, кто сразу же пообещал окружить их вниманием и заботой.

Мед, кролики, сладости: что привез Николай Лукашенко жителям дома-интерната -10

Мед, кролики, сладости: что привез Николай Лукашенко жителям дома-интерната -12

В дом-интернат школьники приезжают регулярно – на праздники, субботники и просто в гости. А такое внимание и забота для жителей дома-интерната один из самых главных подарков. Особенно в эти рождественские дни.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Николай Лукашенко

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