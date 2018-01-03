Мед, кролики, сладости: что привез Николай Лукашенко жителям дома-интерната

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается большой новогодний благотворительный марафон. По традиции активное участие в нем принимает и семья главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старшие сыновья Виктор и Дмитрий Лукашенко уже присоединились к акции «Наши дети». Привозили сладости и настольные игры в социально-педагогический центр Московского района, приезжали и поздравляли большую семью из детского дома семейного типа.

3 января младший сын Президента Беларуси Николай Лукашенко вместе со своими одноклассниками и педагогами из Острошицко-Городокской школы поздравлял жителей дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Несколько лет назад сюда приезжал глава государства. Тогда и началась эта история дружбы, с тех пор ребята ездят сами. И уже 5-й Новый год встречают вместе.