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3 января не стало хорового дирижера, народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой

03 января 2018 14:21
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Новости Беларуси. Более 30 лет Людмила Борисовна руководила капеллой имени Ширмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 января не стало хорового дирижера, народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой-1

Именно под ее руководством коллектив, который по праву считают национальным достоянием, стал популярен не только в Беларуси, но и за ее пределами. За большой вклад в развитие музыкального искусства Ефимова награждена почетными наградами, в частности орденом Франциска Скорины.

3 января не стало хорового дирижера, народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой-4

В 2017 году она отметила 80-летний юбилей. Прощание с народной артисткой Беларуси состоится в Белгосфилармонии 5 января 2018 года.

# общество # Фотофакт # Некролог

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