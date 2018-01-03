3 января не стало хорового дирижера, народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой

Новости Беларуси. Более 30 лет Людмила Борисовна руководила капеллой имени Ширмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 30 лет Людмила Борисовна руководила капеллой имени Ширмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно под ее руководством коллектив, который по праву считают национальным достоянием, стал популярен не только в Беларуси, но и за ее пределами. За большой вклад в развитие музыкального искусства Ефимова награждена почетными наградами, в частности орденом Франциска Скорины.
В 2017 году она отметила 80-летний юбилей. Прощание с народной артисткой Беларуси состоится в Белгосфилармонии 5 января 2018 года.